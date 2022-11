CASTRAMÓVEL VOLTA A ATENDER NO FLORIANÓPOLIS NO PRÓXIMO DIA 17



CASTRAMÓVEL VOLTA A ATENDER NO FLORIANÓPOLIS NO PRÓXIMO DIA 17

O Castramóvel de Jaguariúna começou o atendimento nos bairros nesta

terça-feira, dia 8 de novembro. Foram realizadas cinco castrações na

unidade móvel instalada no Parque José Pires Júnior, no bairro

Florianópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o bairro foi

escolhido por ser um dos mais distantes do Posto de Atendimento Médico

Veterinário, localizado no Roseira de Baixo, onde já ocorrem as

castrações. O objetivo é facilitar o acesso dos moradores dessa

região.

Agora o atendimento no Castramóvel volta a ser realizado no próximo

dia 17 de novembro. As castrações também continuam sendo realizadas

no Posto Médico Veterinário.

Para agendar atendimento no Castramóvel, basta ligar no Atende Fácil

(telefone 156) e solicitar o serviço. Os tutores podem escolher se

farão as castrações dos animais no Posto Médico Veterinário ou no

Castramóvel.

As datas previstas para o funcionamento do Castramóvel em 2022 são:

17/11, 24/11, 29/11, 01/12, 06/12, 08/12, 13/12 e 15/12. O horário de

funcionamento do Castramóvel no Florianópolis é das 13h às 17h.