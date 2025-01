Castro Mendes recebe quatro peças da Campanha de Popularização do Teatro neste fim de semana

As apresentações começam na sexta-feira, 31, e seguem até domingo, 3, com entradas a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

O palco do Teatro Castro Mendes, em Campinas, vai receber quatro espetáculos da Campanha de Popularização do Teatro neste fim de semana. As apresentações começam na sexta-feira, 31, e seguem até domingo, 3, com entradas a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Os ingressos estão à venda no site do teatro, no https://teatrocastromendes.com.br/ .

As peças infantis serão no sábado e domingo, às 15h. Já para o público adulto, Na sexta e no sábado, os espetáculos começam às 20h e no domingo, às 19h.

A Campanha de Popularização do Teatro segue até 9 de fevereiro.

Efeito Colateral

O espetáculo “Efeito Colateral” abre a programação nesta sexta-feira, 31 de janeiro, com a história do casal Tom e Ana. Tom é acometido por uma doença psíquica e passa a ter alucinações. Sua esposa é a responsável por cuidar de seus remédios e dar a ele o suporte emocional durante o período de crise. Além de abordar a dificuldade de uma doença psíquica para seu enfermo, a peça busca investigar as dificuldades que passam os cuidadores.

Efeito Colateral é do Grupo Pendurados, formado por estudantes e egressos do curso de Artes Cênicas e Música da Unicamp.

Jacó Timbau no redemundo da Terra

Nos dias 1 e 2 de fevereiro, às 15h, a Cia Trilhas da Arte apresenta o espetáculo infantil “Jacó Timbau no Redemunho da Terra”! Uma história encantadora que ensina sobre a importância de cuidar do meio ambiente e construir um futuro mais sustentável.

Jacó Timbau é um homem do campo do interior. Depois de conseguir terra para cultivar, não sabe o que fazer, pois sempre obedeceu ao patrão, que mandava cultivar a terra sem descanso, exaurindo-a. Tia Augusta, sábia, cheia de vida e viagem, aconselha seu sobrinho a respeitar a natureza, a colheita, os ritmos da terra e das águas. Ao não acreditar em tais conselhos, Jacó Timbau será surpreendido pela visita de uma amiga esquecida, sua Consciência. A partir daí, Jacó trilhará um caminho rumo à descoberta de uma relação mais plena e integrada com a natureza.

O Poeta do Cordel

A desventura de um emblemático forasteiro em Exu, na Serra do Araripe, entre Ceará e Pernambuco, ganha destaque ao ser narrada em detalhes por Pavio, Poleiro e Poeira (Francisca), um mascate e seus assistentes do Mercadão Popular Central. Este é o enredo de “O Poeta do Cordel”, comédia que será apresentada no sábado, 1º de fevereiro, às 20h.

O espetáculo retrata a figura de personagens da cultura popular brasileira, bastante comuns em uma época em que tudo parecia muito distante. Entre as novidades, a mais notória de todas foi sobre um homem misterioso que escrevia seus poemas em livretos, que ficavam dependurados em cordéis.

“O Poeta do Cordel” é uma comédia de costumes inédita produzida pelo coletivo artístico PoloAC (Polo Artes Cênicas) de Campinas (SP), com coprodução do blog Brava Gente, que une à contação de histórias um dos mais importantes gêneros da literatura brasileira.

O Auto da Compadecida

Para fechar a semana com chave de ouro, O Auto da Compadecida vai encantar o público do Castro Mendes, neste domingo, 2 de fevereiro, às 19h. Nesta montagem, um grupo talentoso de atores com deficiência intelectual traz à vida a história de Chicó e João Grilo, dois trapaceiros em busca de sobreviver às peripécias do sertão nordestino. Com muito humor e criatividade, eles enfrentam cangaceiros, a comunidade e até a morte, tudo isso com um toque especial de inclusão e humor

A cada cena, risos e reflexões sobre a amizade e a fé vão contagiar o público. No final, quando a esperança está perdida, surge um desfecho surpreendente, revelando que a união e a solidariedade podem vencer qualquer desafio. O convite é para que todos venham se divertir e se emocionar com essa celebração da diversidade e da força humana.

Serviço:

Campanha de Popularização do Teatro

Quando: até 9/02 (de quinta a domingo)

Onde: Teatro Castro Mendes

Endereço: rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas (SP)

Ingressos: http://www.teatrocastromendes.com.br/