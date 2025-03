CAT Sesi Mogi Guaçu é polo de Futebol Feminino do Sesi Esporte

Inscrições para as aulas estão abertas e devem ser feitas na secretaria do Sesi

O CAT Sesi Mogi Guaçu agora é polo de Futebol Feminino do Programa Sesi Esporte do Sesi-SP. Ao todo são 15 polos no estado com desenvolvimento da modalidade. As aulas são gratuitas e abertas à comunidade para público feminino com idade de 6 a 15 anos.

Como polo de Futebol Feminino, as aulas passarão a ser ministradas pela treinadora Letícia Petruce Montoya e começam dia 24/03. As inscrições já podem ser feitas na secretaria do CAT Sesi Mogi Guaçu, por representante legal da criança ou adolescente. É preciso apresentar CPF e RG da aluna e do responsável e um comprovante de residência. As vagas são limitadas.

Quadra Horária

6 a 9 anos – Segunda e Quarta – 8h às 9h

8 a 12 anos – Segunda e Quarta – 9h às 10h

6 a 8 anos – Segunda e Quarta – 16h05 às 17h05

13 a 15 anos – Segunda e Quarta – 17h05 às 18h05

11 e 12 anos – Segunda e Quarta – 18h05 às 19h05

9 e 10 anos – Segunda e Quarta – 19h05 às 20h05