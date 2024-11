Categorias de Base de Pedreira e do Clube Atlético Guaçuano estiveram disputando amistosos

No último dia 20 de novembro, equipes de Categorias de Base do Projeto Pro Esporte da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, e do Clube Atlético Guaçuano, estiveram disputando uma série de jogos amistosos nas dependências da Praça de Esportes “Luiz Geraldo”, o Campo do Jardim Triunfo.

As partidas tiveram início as 7h30 com as equipes Sub-10 (atletas nascidos em 2015/2014); 8h30 com os times Sub-11 (nascidos em 2013); 9h30 foi a vez das equipes Sub-12 (nascidos em 2012); 10h30 com os jogadores do Sub-13 (nascidos em 2011) e às 11h30 com os times Sub-14 (nascidos em 2010).

“Mais de 100 atletas do Projeto Pro Esporte que oferece aulas de Futebol de Campo gratuitas nas praças esportivas do Jardim Triunfo e Jardim Andrade, estiveram mostrando seu talento, em nome da Comissão Técnica nossos agradecimentos a Prefeitura de Pedreira e a Secretaria de Esportes e Lazer pelo importante apoio”, destacaram os professores das escolinhas de Pedreira.

A Comissão Técnica do Guaçuano elogiou o trabalho desenvolvido pelos professores de Pedreira. “Estão de parabéns, os meninos deram exemplo de comportamento fora e dentro de campo, além de mostrarem todo o talento durante os jogos”, concluíram os representantes do Clube Atlético Guaçuano.