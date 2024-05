Cavalo Caramelo e quando a água baixar

Marco Antonio Spinelli*

O final de Abril e o começo de Maio foram marcados pelo pior desastre

ecológico da história do Rio Grande do Sul, com inundações, mortes e

milhares de desabrigados e de pessoas ilhadas. Nosso país assistiu

atônito, preso em mais uma onda de calor, com a umidade encapsulada e

derramando toda a chuva no sul do país. Calor e secura aqui e um

dilúvio ali. Negacionistas teclam furiosos que não foi tão ruim

assim. Depois de chamar a Covid 19 de “uma gripezinha”, o que vai ser

agora? Foi só uma chuva de verão?

Nossos olhos perplexos fitam as imagens de perda, os resgates

improvisados, as pessoas subindo nos caminhões com filhos, gatos e

cachorros no colo. Vi uma imagem numa Rede Social de um senhor se

agarrando em seus cachorros resgatados, que tinham ficado para trás.

Ele, aos prantos, eu, com os olhos gotejando. E a imagem de um cavalo

ilhado, imóvel, encima de um telhado percorreu o mundo, ficou doendo

nas telas. Alguns dias parado, imóvel, encima de um espaço exíguo.

Essa imagem mobilizou influencers e internautas para ver o que fazer

para tirar o “Caramelo”, assim nomeado pelas redes, daquela situação.

Uma equipe de veterinários e bombeiros foram em vários botes para

salvar Caramelo. Ele foi sedado lá no telhado mesmo, apesar do risco do

mesmo ceder, não cedeu, e o bicho foi colocado como um bebê no bote

que finalmente o tirou dali, depois de quatro dias e meio de

resistência. Lágrimas, aplausos. E alívio. Que alívio!

Assisti uma aula de um Psiquiatra indiano, Dr Suresh Bada Math, em que

ele dividiu a resposta das pessoas, em situação de Desastre Natural,

em quatro fases: Fases Heróica, Lua de Mel, Desilusão e Recuperação.

Na fase inicial, ligamos em nosso Cérebro o modo de sobrevivência. É

uma fase que o objetivo é reduzir ao máximo os danos e salvar vidas.

Bombeiros e militares se revezam para resgatar as pessoas, tratar os

feridos, impedir a propagação de infecções. Voluntários aparecem de

todos os lugares. Depois vem a fase que ele estranhamente referiu como

“Lua de Mel”, o que eu acho que é para causar essa estranheza mesmo:

chegam donativos de todo o país, remadores olímpicos e surfistas vão

resgatar as pessoas, autoridades prometem mundos e fundos, abrigos,

roupas, auxílio médico, tudo brota como mágica. Estamos vendo essa

fase agora. Isso é bom? Isso é ótimo. Salvou o Caramelo da morte por

fadiga muscular e desidratação. Mas, para a Psiquiatria, tem um

porém, quando as águas baixarem. Aí é que vem a fase da queda no

Real. E a desilusão.

Quando passamos por uma perda, por exemplo, de um ente querido, na fase

inicial, a Heróica, parece que somos inundados por Adrenalina, para

cuidar de todos os detalhes, proteger os mais vulneráveis, consolar o

sofrimento. Nas primeiras semanas após a perda, vem as ligações, as

visitas, o amparo de amigos, parentes, colegas do dia a dia, para

animar, estimular e acolher a pessoa que passa por aquela perda. Mas o

tempo passa, e a água, abaixa. E aí que começamos a dimensionar o

tamanho do estrago. As pessoas retomam suas vidas. Os telefonemas

escasseiam. Nessa hora, em que parece que a vida vai continuar, é aí

que um psiquiatra vai colocar seus olhos e ouvidos atentos: é a fase da

grande tristeza. A fase em que “cai a ficha”. E o que aparece?

Revivências dos traumas, revolta, angústia, uma imensa sensação de

perda e vazio, o que pode desembocar em vários transtornos

psiquiátricos. E, veja só, é nessa hora, quando a poeira e a água do

Guaíba baixar, que a mídia vai embora, os blogueiros vão falar de

outra coisa e as pessoas vão ver o que sobrou depois do dilúvio. Nessa

fase de desalento, estranhamente, costuma ser a fase em que há a maior

solidão e confronto com a dor. Acaba o oba-oba da mídia e começa o

trabalho de enxada da reconstrução, onde não pode faltar a escuta, o

apoio, os planos de reconstrução: isso vai ser tarefa também da

equipe de Saúde Mental. Esse é o paradoxo: quando a água refluir, a

comoção da opinião pública se abrandar, nessa hora que os enlutados,

os órfãos e os caramelos vão precisar de mais ajuda. De mais

investimento.

Uma lembrança para os queridos leitores, aí do outro lado da tela:

isso vale para todo processo de luto: quando todo mundo acha que ele

está melhorando, é justamente aí que a tristeza fica pior. E precisa

ser acolhida. Por todos.

*Marco Antonio Spinelli é médico, com mestrado em psiquiatria pela

Universidade São Paulo, psicoterapeuta de orientação junguiana e

autor do livro “Stress o coelho de Alice tem sempre muita pressa”