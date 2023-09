Ceasa-Campinas marca presença no encontro da Abras 2023

Evento reúne empresários do varejo alimentar nos dias 18 e 19 de setembro no Royal Palm Plaza Resort

16/09/2023 – 08:30

A Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa-Campinas) participa do encontro da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)-Super ABRAS’23 Food Retail Future que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, no Royal Palm Plaza Resort, localizado no Jardim Nova California. O entreposto representará mais de 900 permissionários na Feira de Flores, Legumes e Verduras (FFLV) do evento.

“A Centrais de Campinas é um importante elo entre o produtor e os atacadistas FFLV e os compradores varejistas, portanto, estar presente em eventos como o da ABRAS nos permite proporcionar ambientes favoráveis entre os permissionários e os responsáveis pelas compras a fim de que seja fomentada a venda e consumo de produtos in natura seguros, em busca da segurança alimentar”, ressalta o presidente as Ceasa, Valter Greve.

Greve destaca, ainda, que sempre participa destes espaços representando as empresas sediadas na Ceasa, nos segmentos de flores, plantas e acessórios quanto no setor hortifrutigranjeiro. “Para nós, é um privilegio que sempre buscamos realizar com competência e objetividade”, diz.

O encontro anual reúne empresários do varejo alimentar brasileiros para conhecerem a visão de futuro e a estratégia do setor. Neste ano, além das principais visões estratégicas, o encontro trará painéis políticos e econômicos com a participação de autoridades para tratar da visão de futuro do país, reforma tributária e reforma administrativa, temas que impactam diretamente nas atividades empresariais do varejo alimentar.

A Super Abras’23 Food Retail Future reúne as principais lideranças do varejo alimentar do Brasil. Nesta edição serão discutidas também a reforma tributária e a cesta básica nacional isenta com autoridades e os principais líderes do setor.

PIB

O varejo alimentar representa 7,03% do Produto Interno Produto (PIB) do Brasil, emprega 3,2 milhões de colaboradores e abastece 28 milhões de consumidores que passam diariamente por unidades do setor.

Assuntos como cesta básica nacional isenta é de fundamental discussão, pois o segmento zela pelo abastecimento da população, principalmente no que diz respeito a produtos alimentares essenciais.

Abras

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) é a entidade responsável por representar, desde 1953, o setor supermercadista no país, uma atividade essencial para garantir o abastecimento e a alimentação da população brasileira.

São mais de 94 mil lojas, responsáveis por um faturamento de R$ 695,7 bilhões em 2022, com mais de 3,2 milhões de colaboradores, de forma direta e indireta, em um ecossistema que atende 28 milhões de consumidores por dia. Entidade conta com a integração de 27 associações estaduais de supermercados.