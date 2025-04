POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO PROCURADO PELA JUSTIÇA E POR FURTO, EM MOGI GUAÇU.

Na madrugada de terça (15), por volta de 01h30min, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo Parque Cidade Nova quando viram dois indivíduos empurrando uma bicicleta, sendo que um deles, ao notar a presença da equipe, mudou repentinamente a direção que seguia; de imediato foram abordados e submetidos à busca pessoal, com J., foi localizado uma mochila preta e no seu interior havia uma lixadeira; com L. nada de ilícito foi encontrado, bem como estava em dia com sua situação criminal e foi liberado no local. J., inicialmente, informou outro nome, de seu irmão, e deu versões divergentes quando questionado sobre a ferramenta, sendo realizada a consulta de identificação biométrica por meio de escaneamento facial, que retornou os dados verdadeiros e que estava na condição de evadido do sistema prisional, momento que confessou que não retornou da saída temporária onde cumpria pena por tráfico de drogas e que havia subtraído a lixadeira de uma construção onde prestava serviço como servente de pedreiro,

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso por furto e por estar evadido do sistema prisional, e a ferramenta foi apreendida para ser restituída ao proprietário.