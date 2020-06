CEGEP ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS TÉCNICOS

O CEGEP (Centro Guaçuano de Educação Profissional) “Governador Mário Covas” está com inscrições abertas para nove cursos técnicos. São vagas limitadas devido à recomendação para que haja o distanciamento social.

Os cursos oferecidos são os de administração, alimentos, edificações, eletrônica, imagem pessoal, logística, meio ambiente, recursos humanos e segurança do trabalho.

Para efetuar a matrícula é necessário levar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento; RG e CPF do aluno, a CNH não será aceita; CPF do responsável quando menor de 18 anos; uma foto 3×4 recente, com nome e curso escrito no verso; comprovante de endereço, como uma conta de telefone, água ou energia com data recente; CPF de duas testemunhas para o contrato de prestação de serviço, e se o aluno for menor, não será aceito como testemunha o CPF do responsável.

Além dos documentos citados, o aluno que ainda está cursando o ensino médio deve apresentar cópia do histórico do ensino fundamental e declaração de que está cursando o ensino médio. Caso o aluno tenha concluído o ensino médio, este deve apresentar cópia do histórico do ensino médio.

A taxa de matrícula é 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. O pagamento da mensalidade está com desconto de 30% até a data de vencimento.

Os detalhes de cada curso estão disponíveis no site www.cegep.com.br. O CEGEP fica localizado na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, 295, ao lado da Escola Estadual “Luiz Martini”, no Imóvel Pedregulhal. Para mais informações, ligue 3851-8585 ou 3818-3030.