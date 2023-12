Celebre a Magia do Natal em uma Noite de Alegria e Solidariedade

Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade, com o apoio da Prefeitura Municipal, está organizando um evento especial para celebrar a temporada natalina em grande estilo. O aguardado Baile de Natal acontecerá no dia 15 de dezembro, a partir das 19 horas, no Centro Múltiplo do Idoso.

O Baile de Natal promovido pelo Fundo Social de Solidariedade tem como objetivo não apenas proporcionar momentos de alegria e diversão, mas também arrecadar fundos para iniciativas sociais que beneficiam a comunidade local. A ideia é unir as pessoas em uma atmosfera festiva, fortalecendo os laços comunitários e promovendo a solidariedade.

O evento será realizado no Centro Múltiplo do Idoso, um espaço acolhedor que promete ser o cenário perfeito para uma noite inesquecível. A diversão está marcada para começar às 19 horas e seguir até altas horas da noite.

A animação musical ficará por conta do renomado grupo “Os Garotos do Baile”. Conhecidos por sua energia contagiante e repertório diversificado, prometem fazer todos os presentes dançarem ao som de sucessos que atravessam gerações. Prepare-se para uma noite repleta de música boa e muita descontração.

O valor do ingresso para o Baile de Natal é acessível a todos, custando apenas R$30,00. Além de garantir uma noite de diversão, você estará contribuindo para ações sociais que fazem a diferença na vida de muitas pessoas.

Para mais informações e aquisição de ingressos, entre em contato através do telefone (19) 3896-2436. Não perca a oportunidade de participar desse evento único e fazer parte de uma celebração natalina cheia de calor humano e solidariedade.