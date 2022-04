Cemitério Vertical Biosseguro de Artur Nogueira se torna referência para cidades da região

O recém-construído Cemitério Vertical Bioesseguro de Artur Nogueira já tem sido referência para cidades da região. Na tarde desta terça-feira (29), a Secretária Municipal de Administração Glauci Barbosa e o secretário de Planejamento Fernando Arrivabene estiveram reunidos com o assessor do deputado estadual Dirceu Dalben, Juliano Caetano, com o vereador Marcos Caetano (PL), e com um dos responsáveis pelos cemitérios de Americana, Sinésio.

Segundo Glauci, Americana está em fases de estudos para ampliação e melhorias nos cemitérios municipais. “Ao saber que Artur Nogueira havia feito a contratação do cemitério biosseguro – o primeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC)-, eles quiseram conhecer. Em breve irão construir um novo cemitério e mostraram muito interesse em seguir o nosso modelo. Reconheceram que Artur Nogueira saiu na frente de muitos municípios com o investimento”, frisou a secretária.

O chefe da pasta de Planejamento, Fernando Arrivabene, frisa que o cemitério chamou a atenção de gestores da região, pois seu sistema permite um sepultamento mais seguro ambientalmente, já que não contamina o ar, o solo ou o lençol freático e reduz o nível de enxofre lançado no ar. “Outra vantagem avaliada pelos gestores foi a otimização do espaço proporcionada pelo Cemitério Vertical Biosseguro”, disse.

MODERNIDADE, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

A Secretaria de Planejamento destaca que o Cemitério Vertical é moderno, sustentável e tecnológico. “Ao todo, a estrutura possui quatro andares onde são distribuídos 104 corpáreos e 400 ossuários”, detalha Arrivabene. E acrescenta, “o local possui tratamento correto a todos os resíduos, assegurando que não haja contaminação do lençol freático, total ausência de odores e insetos indesejados”.

Para que o investimento acontecesse foi feito um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada que cumprisse as exigências técnicas com as devidas licenças ambientais. Assim, Artur Nogueira é a primeira cidade da RMC a ter um cemitério vertical biosseguro público, de acordo com a empresa responsável pela tecnologia.