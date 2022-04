Centro de Apoio ao Paciente Oncológico inicia atendimentos

Com um ato simbólico que contou com a presença do Prefeito Toninho Bellini, do Secretário Municipal de Saúde Vladen Vieira e da Diretora Administrativa do Hospital Municipal Maria Sueli Rocha Longhi, o Centro de Apoio ao Paciente Oncológico iniciou suas atividades. A unidade está instalada na Rua Reverendo Alfredo Guimarães, n° 65 (ao lado do Hospital Municipal), e funcionará de segunda a sexta-feira das 7h00 às 16h00 com o objetivo principal de ser um local de suporte para pacientes em tratamento de câncer e seus familiares.

A equipe técnica inicial do projeto é formada pela médica Oncologista Cirúrgica Amanda Z. Antonialli, pela Enfermeira Kelly Tetzner Cremasco, pela Assistente Social Izabela Pietra Pança Sutto e pela recepcionista Andréia Vigatto Martins. “Hoje só tenho a agradecer à equipe pelo trabalho que está sendo iniciado e que ajudará muitos pacientes que hoje enfrentam essa luta contra o câncer. Esse projeto é pioneiro e quem sabe em breve nos tornemos referência para outras cidades”, disse o Prefeito.

O Centro não irá oferecer o tratamento contra o câncer, mas será um local de apoio ao paciente e sua família, especialmente para explicar melhor a proposta terapêutica e ajudá-los no processo de ‘navegação’ entre as diversas etapas como consultas, exames e procedimentos que, na maioria das vezes, são feitos em diferentes locais e geram muitas dúvidas. Além disso, a equipe também será uma ponte entre os serviços de saúde regionais e os do município, fazendo com que os pacientes sejam melhor acolhidos quando tiverem alguma urgência. “Ao receber um diagnóstico de câncer, na maioria das vezes o paciente e sua família ficam perdidos, não conseguem compreender com clareza a proposta terapêutica e quais as próximas etapas. Além disso, muitas vezes também é difícil para o profissional de saúde do município conseguir ajudá-lo em casos de emergências porque eles não possuem conhecimento do caso. Nossa proposta é de ser essa ponte”, explicou Dra. Amanda.

O Centro de Apoio ao Paciente Oncológico também irá atender pacientes que estão em tratamento paliativo, que é um momento crítico em que ele recebe alta do serviço oncológico de referência e volta para seu município sem que a equipe local saiba com clareza qual é seu estado clínico e a melhor proposta de manejo do caso para garantir uma melhor qualidade de vida.

A equipe já iniciou a busca ativa de pacientes em tratamento oncológico em outras cidades e fez agendamentos a partir de segunda-feira para conhecer cada caso. O Centro também atenderá demanda espontânea através do telefone (19) 3913.9383.

Objetivos do Centro de Apoio ao Paciente Oncológico de Itapira

– Apoio e auxílio ao paciente oncológico durante seu tratamento (navegação);

– Ajuda especializada em relação ao entendimento de propostas terapêuticas, uso de medicações e prognóstico;

– Tratamento paliativo com foco na melhora da qualidade de vida;

– Contato com diversos profissionais de saúde que atendem os pacientes oncológicos para ajuda-los no manejo dos casos e encontrar soluções para melhorar a qualidade do serviço prestados a esses pacientes.