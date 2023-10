Centro de Atenção Psicossocial de Pedreira promoveu atividade com os seus assistidos

Uma aliança de esperança e determinação, a Secretaria de Saúde de Pedreira se orgulha da colaboração com o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, em uma ação inspiradora durante o “Setembro Amarelo”.

Os pacientes, com suas habilidades criativas e corações generosos, deram vida a pipas amarelas, símbolos que voam alto em apoio à Saúde Mental e à prevenção do suicídio.

No belo Complexo Turístico do Morro do Cristo, essas pipas encheram os céus de um amarelo brilhante, lembrando a todos da importância de cuidar da saúde mental e estender uma mão amiga àqueles que precisam. “Unidos, estamos construindo um futuro mais luminoso e inclusivo, onde a empatia e o apoio mútuo são as forças que nos elevam”, destacaram os coordenadores do Centro de Atenção Psicossocial de Pedreira.