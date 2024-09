CENTRO DE CULTURA CAIPIRA RECEBE MAIS UMA EDIÇÃO DO ‘CAFÉ COM VIOLA’ NESTE DOMINGO

O Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, localizado na antiga Estação de Guedes, será palco de mais uma edição do tradicional evento “Café com Viola” neste domingo, dia 29 de setembro. A programação contará com a apresentação da Orquestra de Violeiros de Jaguary, a partir das 10h, com entrada gratuita.

Os participantes poderão desfrutar de café acompanhado de bolo caseiro enquanto assistem ao show, que traz no repertório clássicos da música caipira.

Com o objetivo de preservar e celebrar a cultura caipira, o “Café com Viola” também é realizado em outros locais, como a Fazenda da Barra. Além da música, o evento oferecerá uma feira de artesanato e opções de alimentação nos food trucks presentes no local.

SERVIÇO

“Café com Viola” com a Orquestra Violeiros de Jaguary

Dia: Domingo, 29 de setembro

Local: Centro de Cultura Caipira

Horário: 10h

Endereço: Estação de Guedes, s/nº, Jaguariúna

Entrada: Gratuita