Centro de Zoonoses realiza 1.061 castrações de animais em 2022

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi Guaçu divulgou nesta semana o balanço das atividades realizadas de janeiro a dezembro de 2022. Neste período o CCZ registrou 79 adoções, 171 resgates e 1.061 castrações – número que, é importante destacar, é 33,18% maior do que o observado no ano anterior, quando foram feitos 352 procedimentos.

A diretora do CCZ, Dagmar do Amaral Borges, contou que, na medida do possível, está sendo ampliada a capacidade de atendimentos para as castrações que estão sendo feitas como rotina pelo Centro de Controle de Zoonoses, sendo de cinco a sete cirurgias por dia. “A castração já é um serviço oferecido gratuitamente aos animais de cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Esse número ainda será ampliado, porque está em processo a contratação de clínica para novas castrações”, comentou.

De acordo com ela, após a conclusão do processo licitatório um cronograma será elaborado para o atendimento dos animais. “A partir disso, os interessados terão um período para entrar em contato com o Zoonoses para confirmar o interesse em castrar seu animal. Nossos objetivos são promover ainda mais a saúde e o bem-estar de cães e gatos, além de controlar a reprodução desordenada desses animais e a propagação de doenças de relevância para a saúde pública”, falou.

“O Centro de Zoonoses tem papel fundamental, tanto na questão de saúde pública quanto na proteção dos animais. Agradeço o prefeito Rodrigo Falsetti que tem dado todo o apoio neste trabalho e ajudando muito a realizar todas essas ações em tão curto espaço de tempo”, concluiu Dagmar.

A sede do CCZ fica localizada na Rua Oscar Candido Rodrigues, s/nº, Jardim Alvorada, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para mais informações, a Zoonoses atende pelos telefones (19) 3851-7717 e (19) 99621-6467.