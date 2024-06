Centro Esportivo de Martinho Prado ganha pista de atletismo

A nova pista de atletismo do Centro Esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior, já está recebendo os atletas do projeto Formando Campeões. As aulas de atletismo e paratletismo acontecem às segundas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. O projeto é aberto a toda a comunidade de Martinho Prado.

“Os professores do Centro Esportivo identificaram a necessidade de uma pista de atletismo e unimos forças para a construção de uma pista de 200 metros que já começou a atender os atletas inscritos no Projeto Formando Campeões e que atende a toda a comunidade”, comentou Paulo César Moreira, secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O projeto foi colocado em prática em parceria com a Liga Desportiva Guaçuana e a pista foi construída com o apoio dos servidores da Regional de Martinho Prado e da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). Os professores da SEL contribuíram com as informações necessárias para a construção da pista.

Os interessados podem procurar os professores Gilberto Bortoloci e Rodolfo Correia no horário das aulas para fazer a inscrição. No período da manhã, as aulas acontecem das 7h30 às 11h30 e, no período da tarde, das 14h às 17h.