Centro Universitário oferece mais de 40 cursos EAD gratuitos em diversas áreas do conhecimento

Qualificação é oferecida, sem custos, com intenção de auxiliar as pessoas que estão em casa devido ao decreto do governo como medida contra a disseminação do novo Coronavírus

Com certificação inclusa, o EAD da UniFAJ oferece mais de 40 cursos gratuitamente em diversas áreas, como economia, administração, saúde, pedagogia, entre outras. O intuito é contribuir com a qualificação profissional, principalmente das pessoas que estão em casa pela determinação adotada pelo governo como uma das ações de enfrentamento ao Covid-19 (novo Coronavírus).

Para acessar as aulas 100% online, o interessado pode utilizar smartphones, tablets, computadores ou similares e deve clicar no link Minicurso EAD UniFAJ, acesso à plataforma, inserir identificação do usuário e senha ou criar uma nova conta, caso ainda não seja cadastrado.

O objetivo do EAD da UniFAJ, ao preparar especialmente estes cursos, é promover a evolução pessoal e profissional tanto daqueles que já fazem uma graduação e precisam expandir o conhecimento quanto dos que precisam de um diferencial no currículo. “Além disso, é uma oportunidade de conhecer um pouco do EAD da UniFAJ, instituição de ensino nota máxima no MEC e que oferece mais de 40 cursos a distância de nível superior”, pontua o diretor acadêmico de unidade, professor Flávio Fernandes Pacetta.

Responsável pelo Polo em Indaiatuba, o professor Julio Cesar Passos considera que a atitude do EAD da UniFAJ é essencial para compartilhar conhecimento a distância da mesma forma e valor como se fosse realizado no ensino presencial. “Este é o futuro da educação”, defende.

Confira os cursos:

Na área de Administração/Finanças/Economia/Negócios: Administração Aduaneira; Registro da Propriedade Intelectual; Seleção de Parceiros Internacionais; Requisitos Legais e Operacionais para Exportar; Fusões e Aquisições; Tendências de Mercado Nacional e Internacional; Ferramentas de Análise de Mercado Internacional; Identificação e Rastreamento por Radiofrequência (RFID); Gestão de Pessoas; Liderança; Ética em Pesquisa de Mercado; Tipos de Empreendedorismo; Gestão de Crises e Sustentabilidade; A Publicidade e a Propaganda na Internet; Análise de Demonstrativos Financeiros; Elaboração do Demonstrativo de Resultados do Exercício; Balanço Patrimonial; Noções Básicas de Economia Internacional; Moeda e Sistema Financeiro Nacional; Financiamento: Depreciação e Amortização; Planejamento do Desempenho Financeiro Futuro; Custos de Oportunidade e suas Aplicações e; Valor do Dinheiro no Tempo.

Na área de Educação/Pedagogia/Educação Física: Estratégias de Compreensão Auditiva em Língua Inglesa; Processos Pedagógicos nos Esportes Coletivos; Ensino-Aprendizagem-Treinamento nos Esportes Coletivos Individuais; Metodologia da Dança, Atividades Rítmicas e Atividades Circenses; O Ensino das Artes para Sujeitos com Altas Habilidades/Superdotação; Atendimento Educacional Especializado e Alunos com Altas Habilidades/Superdotação; Treinamento para Crianças; Ética Profissional do Profissional de Educação Física; Formação de Treinadores Esportivos; Crianças e Adolescentes: Iniciação Esportiva; Iniciação Esportiva Precoce; Noções de Libras; Metodologias para Atuação nos Espaços de Educação Não-Formal e; Alfabetização e Letramento: a Questão dos Métodos.

Na área de Saúde/Gastronomia: Classificação de Gastos em Estabelecimento de Interesse a Saúde; Manejo Correto para Aleitamento Materno; Toxicologia dos Alimentos; Contaminação, Deterioração e Preservação dos Alimentos; Nutrientes e Fotoproteção; Nutrição e Cirurgia Estética e; Cozinha de Festas Típicas das Américas.

Saiba mais sobre a EAD UniFAJ, clique aqui!

Texto: Tatiane Dias – (MTB 67029)

Com informações – EAD da UniFAJ