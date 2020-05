Cerca de 4 mil famílias foram beneficiadas com o Kit Alimentação Escolar

Na quinta-feira, dia 30 de abril, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria de Educação, realizou a entrega do o Kit Alimentação Escolar. O benefício será entregue enquanto as aulas estiverem suspensas por conta da pandemia do coronavírus e, com isso, cerca de 4 mil famílias receberão os alimentos.

Os kits contemplam os alunos matriculados no Ensino Infantil e Fundamental I e II da rede municipal de ensino e são montados de acordo com a necessidade nutricional de cada etapa. A medida visa reforçar a alimentação balanceada e saudável das crianças e adolescentes que fazem parte das escolas da rede municipal de ensino.