Cerest de Amparo está no ranking nacional e estadual de Saúde do Trabalhador

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Amparo foi reconhecido como um dos melhores do Brasil em sua área de atuação. A unidade foi classificada em 14º lugar entre 42 centros no Estado de São Paulo e alcançou a 46ª posição no ranking nacional, que avalia 227 centros em todo o Brasil. O prêmio, resultado do Qualifica Cerest, é um importante indicativo da excelência no atendimento e das ações preventivas realizadas pela unidade.

Em 2023, o Cerest de Amparo ocupava a 38ª posição no ranking, e neste ano, o serviço melhorou significativamente, subindo 32 posições para alcançar a atual colocação. Essa melhora expressiva reflete o compromisso da equipe com a qualidade e a eficiência no atendimento aos trabalhadores da região.

Inaugurado em 27 de agosto de 2004, o Cerest de Amparo se destaca pelo trabalho especializado voltado para a saúde do trabalhador, com ênfase na prevenção de doenças ocupacionais, acompanhamento de acidentes de trabalho e promoção de melhores condições de segurança nos ambientes de trabalho.

A unidade oferece assistência especializada aos trabalhadores afetados por doenças ou agravos relacionados ao trabalho. Além disso, realiza atividades preventivas, como a investigação de acidentes graves e fatais, incluindo aqueles envolvendo menores de 18 anos.

Atendendo não apenas o município de Amparo, mas também 16 cidades da região, o Cerest oferece acompanhamento médico, psicológico e apoio de técnicos de segurança do trabalho. O serviço também desenvolve parcerias com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, com o objetivo de melhorar as condições de saúde e segurança no ambiente laboral.

O coordenador do Cerest de Amparo, Paulo Dorigatti, celebra a conquista e destaca o impacto do reconhecimento para a equipe e para a comunidade: “Este prêmio reflete o trabalho sério e comprometido da nossa equipe. Estamos muito orgulhosos dos resultados e continuaremos trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e eficiente. A saúde do trabalhador é nossa prioridade”, afirmou.

A equipe técnica do Cerest de Amparo é composta por profissionais altamente qualificados, incluindo a Diretora de Vigilância em Saúde: Adriana Gomes Concimo, a médica do trabalho Dra. Matilde Barbosa Tellini, a psicóloga Camila do Nascimento, a enfermeira Tais Padula, a técnica de enfermagem Silvana Aparecida Glória, o técnico de segurança do trabalho João Bartolomeu Panegassi, o motorista André Fernando de Barros, e a auxiliar de serviços Carmem Sibinelli Pagotto.

Esse prêmio representa um reconhecimento importante para o município de Amparo, que, por meio do Cerest, se compromete a promover a saúde e segurança dos trabalhadores, fortalecendo as políticas públicas de proteção no ambiente de trabalho.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos, os cidadãos podem acessar o site oficial do Qualifica Cerest ou entrar em contato diretamente com a unidade.