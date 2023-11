Cerimônia no Salão Vermelho homenageia os 10 anos do Centro Dia PCD

Crédito: Divulgação

Serviço público é especializado em atendimento a jovens e adultos com deficiência que não têm autonomia

O Salão Vermelho do Paço Municipal foi palco, na manhã desta terça-feira, 7 de novembro, de uma cerimônia para celebrar os 10 anos de atividade do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência. O evento contou com a palestra “Interdisciplinaridade, Intersetorialidade e Complexidade nas Redes de Atenção à Pessoa com Deficiência: Realidade ou Utopia?”, da professora Maria de Lourdes Feriotti, e uma apresentação do Centro Dia da Pessoa com Deficiência, administrado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Sorri.

“Este Centro Dia não apenas fornece atendimento especializado a jovens e adultos com deficiência, mas também apoia as famílias e cuidadores, reduzindo o estresse e promovendo a inclusão social. É um equipamento fundamental para nossa cidade”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Ela também destacou que Campinas contará dentro de alguns meses com o Centro Dia voltado para pessoas com autismo, o TEAcolhe.

Serviço especializado

O Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência em Campinas é um serviço público especializado que atende jovens e adultos com deficiência que não têm autonomia e dependem de outras pessoas. Oferece atenção integral à pessoa com deficiência em situação de dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados na família.

O Centro Dia atende atualmente 30 usuários ao dia com idade entre 18 a 59 anos e desenvolve atividades que permitam a convivência em grupo, cuidados pessoais, fortalecimento das relações sociais, acesso a outros serviços e a tecnologias que proporcionam autonomia e convivência.

Para conseguir uma vaga no Centro Dia, a pessoa com deficiência deve ser encaminhada pela rede de serviços ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), junto com um laudo médico e um relatório social. O Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite – lançado em 2011, com o objetivo de implementar novas iniciativas e intensificar ações que beneficiem as pessoas com deficiência.