OR – Posto do Sebrae Aqui disponibiliza para Pedreira o “Programa Juro Zero”

O Programa Juro Zero Empreendedor é uma parceria entre o Sebrae-SP, a Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) e o Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de conceder financiamentos com juros zero, para MEIS (Microempreendedores Individuais) afim de alavancar o investimento produtivo.

Segundo o Sebrae, o Programa se destina ao Microempreendedor Individual Paulista com faturamento anual de até R$ 81 mil, independentemente do prazo de formalização, que devem estar certificados pelo programa SUPER MEI, além disso não deve possuir restrições cadastrais.

Com o financiamento, podem ser adquiridos produtos e serviços pretendidos para o exercício das atividades do MEI, tais como: Máquinas; Acessório para veículos; Veículos utilitários; Motocicletas e ciclomotores; Ferramentas para trabalho ou Capital de giro.

Para financiamento e planejamento das finanças, será elaborado um plano de negócios com auxílio da equipe do Sebrae-SP.

Os interessados devem procurar pelo Posto do Sebrae Aqui de Pedreira, localizado na Rua Miguel Sarkis, no prédio do Acessa Pedreira (junto à Rodoviária).