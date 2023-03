Chitãozinho & Xororó celebram 50 anos de carreira no palco do Royal Palm Hall, em Campinas

Uma história cantada de momentos inesquecíveis, em comemoração às cinco décadas de uma trajetória incontestável, uma carreira brilhante, milhares de fãs e uma enorme coleção de sucessos marcam a apresentação de uma das duplas mais queridas, a dos irmãos Chitãozinho & Xororó, dia 08 de abril, no Royal Palm Hall, em Campinas.

A turnê “50 Anos” promete emocionar o público do mundo afora, em uma apresentação que vai muito além de um repertório minuciosamente selecionado, é uma viagem a tudo o que conquistaram neste período.

Desde a estrutura até a escolha das canções, cada detalhe do projeto foi pensado para retratar uma narrativa à altura desta história. Com o uso de painéis de led de última geração no palco, o show faz uma verdadeira viagem no tempo, apresentando trechos de vídeos e clipes antigos, em uma cronologia que mostra a estrada percorrida pelos irmãos na música.

No setlist, uma combinação de hits que não podem faltar, com um toque diferenciado nos arranjos. “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Alô”, entre outras, revelam uma pitada de nostalgia, acompanhadas dos mais recentes lançamentos da dupla, como “Pássaros”, para completar a entrega de um repertório mais que especial.

“Ao longo de todos esses anos como dupla, fortalecemos nossa relação com os fãs, que, desde o início, são imensamente receptivos e carinhosos com a gente. Essa turnê não é só uma celebração nossa, é também um presente para eles. Estamos trabalhando nisso há bastante tempo, com todo nosso cuidado e dedicação para que tudo saia do jeitinho que sonhamos”, conta Chitãozinho.

“Temos muito orgulho de tudo o que compartilhamos nesses 50 anos e seria injusto dizer que resumimos em apenas um show. Ele é um espetáculo em sua essência, e é só uma parte de tudo o que planejamos fazer para comemorar um marco tão importante para nós. Nosso maior desejo é que todos sintam a nossa vibração e a energia que depositamos neste projeto. Estamos ansiosos para reencontrar as pessoas que sempre nos apoiaram”, completa Xororó.

Campeões em trilha sonora de novelas desde Rancho Fundo, as músicas de Chitãozinho & Xororó contam a história de um povo apaixonado, simples e feliz. Do exôdo rural às riquezas da fazenda, cada música deixa marcas, embala vidas e alegram corações.

Com certeza um grande espetáculo, que você não pode perder! Já garantiu seu ingresso?

O Royal Palm Hall fica localizado na Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas/SP, com abertura às 20h00 e ingressos a partir de R$ 145,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.guichelive.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos através do site www.GPPRODUCOES.com.br.

Sobre o Royal Palm Hall:

O Centro de Convenções Royal Palm Hall, inaugurado em meados de 2018, possui infraestrutura completa e serviços com o padrão do grupo Royal Palm Hotel & Resorts.

Contém o Salão Monumental, o maior Ballroom do país, com capacidade para receber cerca de 5 mil pessoas em auditório e até 9 mil pessoas para show, além de dispor de soluções para eventos de diversas proporções, com divisórias duplas no salão e foyer.

São 44 mil m² de área construída, com autonomia total de energia devido a grupos de geradores, ar-condicionado com alta tecnologia italiana e o conceito Plug & Play, para deixar o visual limpo sem fiação aparente, dentre outros facilitadores. Além da logística privilegiada, também oferece três opções diferentes de hospedagens próximas e um único ponto de contato de vendas para eventos.

Sobre a GP PRODUÇÕES:

A GP Produções, com mais de 22 anos de história, é considerada uma das maiores empresas especializadas em planejamento, assessoria, criação, divulgação e organização de eventos, sejam eles shows, congressos, seminários, encontros, reuniões, convenções e feiras.

É a responsável pelos maiores eventos do interior Paulista, realizando shows com os mais importantes artistas do mercado fonográfico brasileiro.

Hoje, a GP Produções realiza grandes shows na Red Eventos, Royal Palm Hall e diversas casas de shows na região, onde sempre o resultado é casa cheia e espetáculos com recordes de bilheteria.

Os eventos que levam a assinatura da GP Produções têm garantia de qualidade, inovação, tecnologia e sucesso.

