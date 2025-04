DOMINGO TEM AMISTOSO DA SELEÇÃO SUB 13 DE FUTEBOL

A Seleção Sub 13 de Futebol Masculino de Jaguariúna, formada recentemente, tem seu primeiro amistoso preparatório para a temporada 2025 marcado para o próximo domingo, dia 13.

O jogo será às 09h, no Estádio Municipal Zeno Capato, em Holambra, diante da seleção local.

Dirigida pelo técnico Luiz Claudio, a equipe jaguariunense vai a campo iniciando sua preparação para as competições da temporada. A partida é aberta ao público.