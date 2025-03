Santo Antônio de Posse Confirma Primeira Morte por Dengue em 2025

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse confirmou nesta sexta-feira (28) a primeira morte por dengue no município neste ano. A vítima, uma mulher de 43 anos, faleceu no dia 20 de fevereiro. Segundo a administração municipal, ela era moradora do bairro São Judas e possuía comorbidades.

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e a melhor forma de prevenção é eliminar criadouros do inseto. Entre as principais medidas de combate à proliferação do mosquito estão:

Evitar água parada: tampar caixas d’água, limpar calhas, manter garrafas viradas para baixo e eliminar recipientes que possam acumular água.

Cuidar do quintal e áreas externas: descartar corretamente pneus, entulhos e objetos que possam acumular água.

Colocar areia nos pratos de vasos de plantas: evitando que a água fique acumulada.

Usar repelentes e telas de proteção: principalmente para gestantes, crianças e idosos, que estão mais vulneráveis.

Denunciar focos do mosquito: caso encontre locais com possível proliferação, comunicar a Secretaria de Saúde.

A Prefeitura reforça a importância da conscientização da população e da adoção dessas medidas para evitar novos casos da doença.