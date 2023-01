Chuvas causam deslizamentos de terra no trecho entre Amparo e Morungaba

A Prefeitura de Amparo informa que neste momento a Defesa Civil e

funcionários da Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos e

Segurança Pública, Trânsito e Transporte atendem ocorrência

relacionadas às chuvas da noite de terça-feira, 4, no trecho da SP 360

– Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, entre Amparo e Morungaba,

próximo ao bairro dos Pedrosos, no limite entre os dois municípios.

Nos quilômetros 109 e 119, três deslizamentos de terra ocorreram,

interrompendo o trânsito parcialmente na região. O DER –

Departamento de Estradas e Rodagem também está no local sinalizando os

trechos para que o motorista redobre a atenção.

Não há vítimas. A Defesa Civil de Amparo também monitora neste

momento o nível do Rio Jaguari, que é próximo da região. Caminhões

pipa e maquinários da Prefeitura de Amparo estão no local para a

limpeza da pista e retirada de uma árvore que caiu no trecho.