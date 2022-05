Cia. de Dança de Jaguariúna abre inscrições para nova audição

A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna realizará audição para selecionar novos alunos da Cia de Dança da cidade. Podem participar meninos e meninas que tenham mais de 8 anos.

Os interessados podem se inscrever de 3 a 14 de maio. Para isso basta enviar e-mail para: escoladasartesadm@jaguariuna.sp.gov.br ou entrar em contato pelo WhatsApp da Escola das Artes (19) 3867-4105.

As audições ocorrerão na Unidade da Escola das Artes do Parque Luís Barbosa no dia 15 de maio, a partir das 9h da manhã.

Os selecionados farão aulas gratuitamente e aprenderão as técnicas de balé e dança contemporânea.