Cia Talagadá apresenta ‘Romeu e Julieta’ gratuitamente em Lindoia

Apresentação acontece no próximo sábado, dia 25, e é aberta ao público

A Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas vai apresentar, gratuitamente, o espetáculo ‘Romeu e Julieta’ em Lindoia (SP). O evento está confirmado para o sábado, dia 25 de janeiro, no Largo da Matriz de Nossa Senhora das Brotas, com início às 20h00.

Em caso de chuva, a apresentação será mantida, mas transferida para o Centro Educacional da cidade. A encenação é aberta ao público, com classificação etária livre. O evento acontece em parceria com a Prefeitura Municipal de Lindoia, local que fica próximo à Matriz, também na região central.

A atividade integra o cronograma de apresentações com apoio do ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo) – modalidade ICMS, por meio do patrocínio das empresas itapirenses Jorsa Embalagens, Supermercado Antonelli, Indústrias Pegorari e MP Hospitalar.

No espetáculo, a Cia Talagadá lança um olhar crítico sobre a obra clássica de William Shakespeare. Em meio a lixo, tralhas e tudo mais o que é descartado pela sociedade, cinco moradores de rua tentam subverter suas próprias realidades por meio do universo lúdico.

Suas figuras grotescas se utilizam de objetos, instalações, assemblagens, música e performance para recontar não só o amor impossível dos famosos personagens, mas de todos e quaisquer amantes que tiveram de enfrentar tanto a intolerância de suas famílias quanto o olhar preconceituoso e discriminatório de uma sociedade ainda calcada em valores obsoletos.

A peça reúne os atores-fundadores da companhia – Danilo Lopes, João Bozzi e Valner Cintra, além de Luan Freitas e Eduardo Nascimento. A montagem já foi contemplada pelo ProAC para produção e circulação em 2015 e em 2017, além de circular também pelo Circuito Cultural Paulista e acumular prêmios e participações em vários festivais, bem como em instituições como SESI e SESC dos estados de São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.

SOBRE A CIA TALAGADÁ

Em atividade desde 2011, a Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas surgiu a partir da união de três artistas itapirense: Danilo Lopes, João Bozzi e Valner Cintra. Em quase 10 anos de trabalho, o grupo conquistou espaço no panorama nacional e excursionou por países da América do Sul, Norte e Europa, marcando presença em importantes festivais e também mantendo um foco contínuo na oferta da atividade e formação artística em cidades do interior. Entre seus premiados espetáculos estão ‘Cabeça Oca’, ‘Na Boca do Lixo’, ‘Romeu e Julieta’, ‘Translúcido’ e o infantil ‘Monstro e Cia’.

Em todos seus trabalhos, a Cia Talagadá se propõe a fomentar e exercitar a reflexão o senso crítico de um modo sadio, além de propor experiências estéticas que contribuem para o desenvolvimento de uma linguagem capaz de sensibilizar as pessoas – sem qualquer distinção social, de sexo, idade ou posição política, proporcionando acesso afetivo e prazeroso às formas artísticas. As atividades podem ser acompanhadas pelas redes sociais – no Facebook (www.facebook.com/ciatalagada/) ou Instagram (www.instagram.com/ciatalagada/). Contato pelo telefone (19) 9.8872-4011 ou via e-mail ciatalagada@hotmail.com.