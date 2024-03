‘Cidade das Flores’ e do futuro: Holambra ampliará produção de água em 35%

Com investimento per capita de quase sete vezes a média nacional, Águas de Holambra entregará obra no segundo semestre; cidade já tem saneamento básico universalizado

A concessionária Águas de Holambra, pertencente à líder do saneamento Aegea, prepara-se para entregar no segundo semestre deste ano importante obra na modernização da infraestrutura hídrica do município do interior paulista. A empresa está investindo mais de R$ 8,2 milhões na ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tulipas, que aumentará em 35% a produção de água de Holambra, num salto dos atuais 90 litros/segundo para 120 litros/segundo.

Considerando a população de 15.119 cidadãos da cidade, só o valor desta obra representa um investimento per capita de R$ 542,36, quase sete vezes a média nacional e mais de quatro vezes a estadual, considerando os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2021. Em 2022, a companhia desembolsou por habitante R$ 303,36, estatística quase três vezes superior ao número do país (R$ 81) e mais do que o dobro do estado de São Paulo (R$ 126,3) no ano anterior.

Com previsão de entrega para setembro, a obra é fundamental para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e o desenvolvimento turístico e econômico local. A “Cidade das Flores” recebe anualmente 300 mil pessoas no Expoflora, o maior festival de flores e plantas do Brasil, e registrou nos últimos 12 anos aumento populacional de 33%, segundo os dados do Censo 2022.

A Aegea, holding do qual a concessionária faz parte, é conhecida pela capacidade de investimento e por empregar tecnologia avançada nas operações nas 505 cidades onde atua. Hoje, o grupo atende mais de 31 milhões de pessoas em 14 estados de norte a sul do país.

Na ampliação da ETA, a adutora de 1.400 metros de extensão e 355 milímetros de diâmetro que é a grande responsável pelo aumento da vazão já foi instalada. Feita em polietileno de alta densidade (PEAD), material de alta resistência ao impacto e à abrasão, a tubulação confere ao sistema de abastecimento de Holambra maior leveza e flexibilidade e rapidez à obra.

“Nosso objetivo com a ampliação da unidade, além de garantir mais segurança operacional, é atender à crescente demanda de água do município de Holambra. Inclusive, toda a produção será centralizada em um só local, possibilitando agilidade na operação e na manutenção”, afirma o diretor executivo da Águas de Holambra, Rodrigo Leitão.

TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Conhecida nacionalmente pela produção de flores, Holambra recebe, todos os anos, milhares de turistas que podem conhecer mais de perto a cultura holandesa, de onde descende parte significativa seus cidadãos. Durante a Expoflora, que acontece em setembro, pessoas oriundas de todo o país lotam a cidade.

“Investimos ininterruptamente porque saneamento é um item essencial à saúde da população e dos turistas. Por isso, reforçamos as ações de melhorias que otimizam os serviços e garantem a operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário”, afirma o diretor presidente da Águas de Holambra, André Borges.

O município conta com a universalização do saneamento básico, conquista que o coloca na dianteira dos índices nacionais. Segundo o Ranking do Saneamento 2024, recém-lançado pelo Instituto Trata Brasil a partir da análise dos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), a falta de acesso à água potável impacta quase 32 milhões de pessoas e cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. A ausência desses serviços facilita a propagação de doenças de veiculação hídrica, como diarreia, malária, dengue, febre amarela, esquistossomose e leptospirose.