Cidade estima arrecadar R$10 milhões em IPVA em 2022

Veículos seminovos e usados terão desconto de 9% no pagamento a vista do imposto

A cidade de Holambra tem a expectativa de arrecadar mais de R$10 milhões em Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA) em 2022. A estimativa foi feita após um levantamento organizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

De acordo com o levantamento, Holambra tem 7.590 veículos, entre caminhões, ônibus, carros e motocicletas. Todos estes estão registrados na cidade. Nisso, a expectativa do município é arrecadar R$10.932.684 (dez milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro).

Este valor é sobre o pagamento do IPVA de 2022, que já virá com acréscimo ao contribuinte por conta do asupervalorização do valor dos veículos zero quilômetro através da tabela Fipe. Este valor condiz com os 3% que é utilizado como tabela de contribuição. Já os veículos seminovos e usados, que também tiveram supervalorização, haverá um desconto de 9% no imposto.

Os motoristas que pagarem o imposto de forma integral até fevereiro, terá um desconto de 5%. Em caso de veículos novos, os zero quilômetros, o desconto permanece em 3% até o quinto dia útil da emissão da nota fiscal do veículo. E o parcelamento, diferente de outros anos, ficará em até 5 vezes.