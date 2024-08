CIDADE TERÁ DESFILES DA INDEPENDÊNCIA EM MARTIM FRANCISCO E NO CENTRO

A Prefeitura de Mogi Mirim vai celebrar o 202º aniversário da Independência do Brasil com dois desfiles cívico-militar. O primeiro acontece no domingo, 1º de setembro, no distrito de Martim Francisco, e o segundo será realizado no Centro da cidade, no sábado, dia 7, feriado nacional. Nos dois eventos, abrindo as festividades, haverá hasteamento das bandeiras por autoridades municipais com a participação da Banda Musical Lyra Mojimiriana e do Coral da Terceira Idade.

Em Martim Francisco, as atividades acontecerão na avenida Luiz Pilla, porém, em trecho diferente ao do ano passado. O hasteamento das bandeiras, que em 2023 foi na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Professor Bráulio José Valentim”, desta vez será na plataforma da Subprefeitura, a partir das 8h30. O desfile começa às 9h00 e se concentrará em toda a extensão de frente a Subprefeitura no sentido contrário à direção única.

Irão desfilar, pela ordem, Tiro de Guerra, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Fanfarra da Terceira Idade, Clube dos Desbravadores e Aventureiros, Secretaria de Educação, por meio dos alunos da Emeb “Prof. Bráulio José Valentim” e fanfarra da Emeb “Prof. Humberto Brasi”; as escolas estaduais “Maria Tereza de Jesus Paiva” (Residencial Floresta) e “Prof. Aristides Gurjão” (Martim Francisco) e FAM (Fanfarra Amigos de Mogi Mirim).

Já no feriado de 7 de setembro, o hasteamento das bandeiras acontece às 8h30, na Praça Rui Barbosa. Com concentração na Praça Floriano Peixoto (Jardim Velho) e arredores, a saída do desfile está marcada para as 9h00. Os participantes percorrerão a rua Chico Venâncio, passando pela Praça Rui Barbosa. A dispersão será pela rua José Bonifácio e vias laterais.

O desfile terá, pela ordem, a participação do Tiro de Guerra, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Fanfarra da 3ª Idade, Secretaria de Educação, que será representada por 540 alunos das 19 Emebs, além da fanfarra da Emeb “Prof. Humberto Brasi”, Grupo de Escoteiros Encanto das Matas, Ordem DeMolay, banda marcial da Associação Brasil SGI, Grupo de Escoteiros Valentino Balestro, FAM (Fanfarra Amigos de Mogi Mirim) e as escolas estaduais ‘Coronel Venâncio, ‘Prof. Valério Strang’, ‘Monsenhor Nora’ “Prof. Ernani Calbucci’, ‘Dr. Oscar Rodrigues Alves’, ‘Prof. Antonio José Peres Marques’, ‘São Judas Tadeu’ e ‘Profa. Dra. Altair Poletini’. As unidades escolares serão representadas por 160 integrantes.