Cidades do Circuitos das Águas Paulistas e Jaguariúna se reúnem com o Governador nesta terça feira

As cidades do Circuito das Águas Paulista Amparo, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Lindóia e Águas de Lindóia juntamente com Pedreira e Jaguariúna, se reunirão com o Governador João Doria, para que voltem a fase Laranja do Plano São Paulo.

Na quinta atualização do governo do Plano São Paulo essas cidades retrocederam para fase vermelha, onde apenas os serviços essenciais poderiam abrir. Outra bandeira a ser levantada é a criação de uma sub região no Plano São Paulo.

Esse retrocesso causa um dano muito grande no turismo das cidades. E a economia acaba tendo uma queda muito grande, o já enfrentado nos 100 dias de quarentena.