‘Cinema em Palavras’ promove filmes com audiodescrição e debates gratuitos de setembro a dezembro

A iniciativa faz parte das comemorações dos 20 anos do Ponto de Cultura em Campinas, que fez história na cidade pela sua atuação voltada para a acessibilidade cultural

A partir de sexta-feira, o público poderá conferir bons filmes com entrada gratuita e recurso de audiodescrição, além de participar de rodas de conversa após as sessões. O Cineclube integra o projeto comemorativo dos 20 anos do Ponto de Cultura “Cinema em Palavras”, realizado em Campinas e contemplado no primeiro edital de Pontos de Cultura do Governo Federal, em 2004. O projeto é organizado por Produções Tortas, Contorno Filmes e o Centro Cultural Louis Braille.

A estreia do projeto, que tem programação até dezembro, contará com o longa Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, com direção de Paulo Nascimento. No elenco estão Edson Celulari, Soledad Villamil e Giovana Echeverria.

A seleção de filmes será exibida no Centro Cultural Louis Braille, de setembro a dezembro, com curadoria e mediação de Bell Machado, roteirista e narradora de audiodescrição em cinema, teatro, dança, museus e turismo, com diversos artigos publicados sobre audiodescrição no audiovisual.

Em sete sessões, que incluem longas e curtas-metragens nacionais e estrangeiros, as narrativas destacam sentimentos, superações, identidade e memória, com filmes como Limiar, de Coraci Ruiz; Além de Nós, de Rogério Rodrigues; a famosa animação Divertida Mente, de Pete Docter; As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky, entre outros.

Pioneirismo

Em 2004, o Ponto de Cultura Cinema em Palavras, em Campinas, foi reconhecido por sua atuação voltada para a acessibilidade cultural na cidade e pelo seu pioneirismo, em nível nacional, no desenvolvimento da narração de obras cinematográficas para pessoas com deficiência visual.

Conheça a programação completa:

Setembro

13/09 – Sessão 1

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos (Brasil, 2018, 1h33)

Direção: Paulo Nascimento

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos acompanha Vitório (Edson Celulari), cego de nascença, que é dono de uma pizzaria herdada de seu pai no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo. Ele é famoso por oferecer a melhor pizza dos arredores. Vivendo uma vida feliz com a esposa Clarice (Soledad Villamil) e a filha Alicia (Giovana Echeverria), sente que superou todas as dificuldades da cegueira e deu a volta por cima. Mas, ao descobrir que existe a possibilidade de enxergar, Vitório inicia um conflito consigo mesmo e precisa tomar uma grande decisão.

Roteiro de AD: Marilaine Castro e Bell Machado. Consultoria: Felipe Mianes. Narração: Bell Machado.

Roda de conversa com Jean Braz. Mediação: Bell Machado.

27/09 – Sessão 2

Cinco curtas-metragens com duração total de 1h35

Dicas de Convivência (Brasil, 2013, 30′)

Realização: Instituto Mara Gabrilli. Direção: Ariana Chediak.

A Maior Flor do Mundo (Espanha, 2007, 10′)

Direção: Juan Pablo Etcheverry.

Música e Fantasia (Allegro non Troppo) – Episódio Valsa Triste / música de Sibelius (Itália, 1976, 10′)

A um Toque de Suas Teclas (Brasil, 2014, 15′)

Direção: Lê Daros.

O Balão Vermelho (França, 1956, 30 min)

Direção: Albert Lamorisse.

Audiodescrição ao vivo: Bell Machado.

Mediação: Bell Machado.

Outubro

11/10 – Sessão 3

Divertida Mente (EUA, 2015, 1h30)

Animação: Produzido pela Pixar Animation Studios e lançado pela Walt Disney Pictures.

Classificação indicativa: Livre

Direção e coautoria: Pete Docter. O filme se passa na mente de uma menina, Riley Andersen, onde cinco emoções — Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho — tentam conduzir sua vida quando ela se muda com seus pais para uma nova cidade.

Roteiro e narração de AD ao vivo: Bell Machado.

Mediação: Bell Machado.

25/10 – Sessão 4

Limiar (Brasil, 2020, 1h30)

Classificação indicativa: 12 anos

Direção e fotografia: Coraci Ruiz. Com Noah Silveira Ruiz, Lena Bartman Marko e Coraci Ruiz.

Roteiro e narração de audiodescrição: Bell Machado. Consultoria: Emmanuelle Alkmin. Consultoria Travestigêneri: Luana Pimentel, Augusta Gui e Noah Silveira Ruiz.

Sinopse: Limiar é um documentário autobiográfico realizado por uma mãe que acompanha a transição de gênero de seu filho adolescente. Entre 2016 e 2019, ela o entrevista abordando os conflitos, certezas e incertezas que o atravessam numa busca profunda por sua identidade. Ao mesmo tempo, a mãe, revelada por meio de uma narração em primeira pessoa e por sua voz que conversa com o filho por detrás da câmera, também passa por um processo de transformação que a obriga a romper velhos paradigmas, enfrentar medos e desmantelar preconceitos.

Roda de conversa com Coraci Ruiz. Mediação: Bell Machado.

Novembro

08/11 – Sessão 5

Além de Nós

Classificação indicativa: 12 anos

Roteiro e direção: Rogério Rodrigues.

Elenco: Miguel Coelho, Thiago Lacerda, Clemente Viscaíno.

Sinopse: Em Além de Nós, Leo (Miguel Coelho), um peão de 24 anos, nunca saiu de seu pequeno vilarejo no sul do Brasil. No mesmo dia, ele sofre duas grandes perdas: presencia a morte de seu pai e perde o emprego. Sentindo-se culpado por tudo, Leo encontra uma foto e uma carta antiga que lhe dão um novo horizonte. Ele parte com seu tio Artur (Thiago Lacerda) para o Rio de Janeiro. No caminho, busca recuperar sua identidade e resgatar a relação com o tio.

Mediação: Bell Machado.

22/11 – Sessão 6

Freaks (EUA)

Classificação indicativa: 16 anos

Direção: Tod Browning

Sinopse: Baseado no conto Spurs, de Tod Robbins (1888–1949), o longa narra o envolvimento da bela trapezista Cleópatra (Olga Baclanova) com o anão e líder do show de esquisitices Hans (Harry Earles). A jovem aceita o pedido de casamento do pequeno homem, mas durante a festa nupcial, humilha o showman e sua trupe de deformados. Hans percebe que ela se casou apenas por sua herança. A partir daí, os rejeitados se unem e se vingam.

Mediação: Bell Machado.

Dezembro

06/12 – Sessão 7

As Vantagens de Ser Invisível

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Stephen Chbosky

Sinopse: Charlie (Logan Lerman) é um jovem que tem dificuldades para interagir na nova escola. Sentindo-se deslocado, seu professor de literatura acredita em seu potencial, mas Charlie continua inseguro até que faz amizade com Patrick (Ezra Miller) e Sam (Emma Watson).

Audiodescrição ao vivo: Bell Machado.

Roda de conversa com o Cineclube Purpurina. Mediação: Bell Machado.

Serviço:

Cineclube – projeto Cinema em Palavras

Sessão 1: Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos

Data: 13 de setembro (sexta-feira)

Horário: das 19h às 21h.

Entrada gratuita

Local: Centro Cultural Louis Braille – Av. Dr. Antônio Carlos Sales Júnior, 600 – Jardim Proença, Campinas – SP.

Capacidade de público: 15 pessoas.