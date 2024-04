Cinema Teodhoro & Novo – Revelando a História do Cinema em Pedreira

O documentário “Cinema Teodhoro & Novo – A história do cinema em Pedreira”, produzido por Luiz Francisco Novo, neto do fundador do primeiro cinema da cidade em 1910, será lançado no próximo dia 15 de abril.

O filme conta com recursos da Lei Paulo Gustavo e será exibido gratuitamente na sede da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira. O auditório estará adaptado para receber pessoas com deficiência. A sessão única terá início às 19h, com entrada franca. Em caso de lotação, serão realizadas duas sessões.

Esta é uma oportunidade para conhecer e celebrar a rica história cinematográfica de Pedreira, em uma homenagem ao legado familiar e ao patrimônio cultural local.

Local: Associação Comercial e Empresarial de Pedreira – Rua Mario Zarpelon, 279, Jd. Triunfo

Data: 15 de abril de 2024

Entrada: Grátis

Informações: (19) 9.9677-2383