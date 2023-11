Circuito das Águas Paulista recebe etapa final da Subida de Montanha

Monte Alegre do Sul, cidade do Circuito das Águas Paulista localizada a

130 km da capital do estado recebe, neste fim de semana (11 e 12/11), a

etapa final do Campeonato Paulista de Automobilismo de Subida de

Montanha, a Hill Climb Brazil. A prova da velocidade será disputada na

estrada Monte Alegre do Sul – Serra Negra. A entrada é gratuita.

No percurso de aproximadamente 4 quilômetros, os pilotos precisam

mostrar muito controle de seus veículos nas curvas da estrada em

aclive. A competição será disputada durante o sábado, das 7h30 às

18h. Contudo, a exibição dos “possantes” já começa no dia anterior.

A partir das 18h30 de sexta-feira, os veículos inscritos na prova ficam

em exposição na Praça Bom Jesus.

Todo o acesso ao evento é gratuito e aberto ao público.

A região do Circuito das Águas Paulista recebeu, em 2023, três etapas

da temporada 2023 da Hill Climb Brazil.

O gestor do Circuito das Águas Paulista, Antônio Henrique Corsi,

comenta que “este será um fim de semana em que os motores vão roncar.

A região, conhecida por suas belas paisagens e potencial turístico,

também é um cenário inesquecível para eventos esportivos que unem

competição e lazer”.

O Cicap – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo

Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de

Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte

Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e busca o desenvolvimento

econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de

Lindóia e é presidido pelo prefeito de Monte Alegre do Sul, Edson

Rodrigo de Oliveira Cunha.