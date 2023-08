Circuito das Águas Paulista recebe operadores de turismo da BRAZTOA em Famtour

De 27 de agosto a 01 de setembro, de domingo a sexta-feira, uma comitiva de operadoras de turismo da BRAZTOA (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) irá conhecer de perto as potencialidades, atrativos e serviços turísticos do Circuito das Águas Paulista para colocar a região na vitrine dos destinos nacionais com roteiros capazes de atender turistas do mundo todo com programação de uma semana ou mais.

Distante apenas 127 quilômetros de São Paulo, capital, e a partir de 30 Km de Campinas, a região é muito próxima de três aeroportos de peso: o Aeroporto de Congonhas e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, que atendem juntos vôos vindos de várias partes do Brasil e do mundo.

Do descanso à adrenalina, a região compreende nove pequenas e charmosas cidades do interior paulista, de alto potencial turístico e de fácil deslocamento entre elas: Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que juntas oferecem uma gama de passeios diversificados e genuínos que agradam gostos, segmentos e públicos diferentes. Entre eles, atividades do turismo rural, turismo de aventura, passeios de balão sobre as montanhas, rota das flores e parques, das cachaças de alambique e queijos premiados, rota do café, rota das águas, turismo de compras, vestuário, porcelana e decoração, entre outros, o cardápio não pára por aqui. É possível fazer mais de uma atividade diferente a cada dia, sem repetir nenhuma.

A promoção do Famtour é uma cooperação das Secretarias e Diretorias de Turismo das nove cidades do Circuito das Águas Paulista, com organização conjunta da ADECAP (Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista) e do CICAP (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista), e conta com apoio do SEBRAE, SICREDI, Conselhos Municipais de Turismo, trade turístico e empresários parceiros.

De acordo com a presidente de ADECAP, Laura Santi, o objetivo é apresentar às operadoras a região turística do Circuito das Águas Paulista, suas cidades e principais atrativos, equipamentos e serviços, com intuito de preparar as operadoras para que ofereçam a região aos clientes nacionais e Internacionais, bem como estimule a construção de roteiros e pacotes de pelo menos uma semana de estadia na região.

FAMTour é uma abreviação de Familiarization Tour, uma prática comum na indústria do turismo, onde os operadores e agentes de viagem são convidados a conhecer os produtos e serviços turísticos de um local turístico. O objetivo é familiarizá-los com o destino, hospedagem, serviços, atividades e atrações específicas. De forma que esses profissionais, depois de conhecerem pessoalmente e em detalhes o destino, possam promovê-lo de maneira mais efetiva para seus clientes, muitas vezes, em formato de pacotes de viagem. A proposta é identificar todas essas potencialidades e experiências locais, podendo organizar produtos turísticos e vender mais e melhor o Circuito das Águas Paulista.

Essas viagens de promoção do destino incluem do mais básico ao mais aprofundado reconhecimento do território, com propostas de roteiros temáticos, apresentação dos passeios, dos atrativos do local (naturais, culturais e outros), as atividades que podem ser oferecidas no destino, com detalhamento, como: públicos, faixa etária, tarifários, pacotes, capacidade, condições de comercialização, comodidades da região, rede hoteleira, gastronomia, atendimento e acessibilidade de cada lugar.

Os agentes irão começar o tour no domingo, embarcando em Campinas para o famoso passeio de Maria Fumaça, atrativo que já foi cenário de várias novelas e filmes da Globo. Eles desembarcam na primeira cidade do Circuito das Águas Paulista, Jaguariúna, e almoçam no restaurante da antiga estação de trem. Depois, farão um city tour pela cidade e seguem para a Expoflora, a maior festa e exposição de flores da América Latina, que ocorre anualmente perto da primavera, em Holambra, a cidade que é um pedacinho da Holanda no Brasil, fundada por imigrantes holandeses que chegaram no país em 1948.

No dia 28/08, segunda-feira de manhã, o passeio continua por Holambra, para mostrar que mesmo em outras épocas do ano, é possível fazer turismo e ver flores o ano todo, com visitação aos pontos turísticos, ruas enfeitadas, gastronomia típica holandesa, além dos parques de flores que viraram tendência na cidade.

No período da tarde, o destino é Socorro, cidade que oferece muitas atividades no segmento de aventura, seja no céu, na terra e na água, com segurança e acessibilidade reconhecida pelo Ministério do Turismo. Na região é possível fazer dezenas de atividades de aventura, entre elas, arvorismo, tirolesa, rafting, canoagem, trilhas, trekking, caving- trilha em caverna, rapel, off road, paraglider, asa delta, vôo de balão e panorâmico de avião, quadriciclo, cavalgada noturna, bóiacross, stand up – inclusive com atividades petfriendly, trilhas de moto, de bike, trilha de gaiola, entre outros. O cardápio é extenso e muitas dessas atividadestambém são encontradas nas outras cidades.

Continuando nos atrativos com água, na terça e quarta-feira, serão visitadas as cidades de Águas de Lindóia e Lindóia. O roteiro compreende o bem equipado parque de águas, Thermas Hot World, o Balneário de Águas de Lindóia e uma engarrafadora de água mineral em Lindóia, considerada a “Capital Nacional da Água Mineral”, não só pela riqueza das bicas e fontes, mas porque é responsável pelo engarrafamento de 40% da água mineral distribuída pelo país. Potenciais turísticos não faltam para região.

Na quinta-feira de manhã, é a vez de Serra Negra, com oportunidade de conhecer a famosa e recém inaugurada Fontana di Trevi brasileira, uma réplica em homenagem a imigração italiana que se instalou nessa região. Além de um passeio de balão sobre as montanhas, com visual paradisíaco da paisagem exuberante, entre outras opções.

De visitas guiadas às fazendas até lugares charmosos para degustar o “queridinho” dos brasileiros, a região é um bom destino também para experiências com café especial, com características e terroir próprios, por isso o Circuito das Águas Paulista está em processo de obtenção de Indicação Geográfica, em uma ação liderada pelo SEBRAE, assim como as cachaças de alambique, produzidas na região.

Unindo-se à rota do café, tem a rota do queijo & vinho, a caminho de Monte Alegre do Sul, por onde também passa a rota da cachaça de alambique. A região é tão rica, que essas rotas se interligam com outras cidades, como Amparo, onde o grupo irá visitar uma fazenda centenária, que produz cachaça premiada, tradição mantida há quatro gerações. Outro atrativo é a famosa Fazenda Atalaia, que possui queijos premiados na França. Ali, é possível experimentar queijos singulares, com características tão únicas, que explicam a premiação.

E na sexta-feira, para fechar, que tal ir às compras de porcelana e itens de decoração, com visita ao Museu da Porcelana, na cidade de Pedreira, e conhecer a produção de uma Fábrica de Porcelanas, como são feitas as peças e todo encantamento que envolve o processo.

Durante toda a programação, estão previstos encontros com o trade turístico local, para que interajam com as operadoras de turismo e apresentem todo potencial de cada cidade, em detalhes. Assim, elas poderão construir pacotes personalizados para os mais diversos clientes que atendem. A idéia é fazer muito networking, promover negócios e criar conexões e novos produtos e pacotes, que estarão em breve nas prateleiras das principais operadoras do país.