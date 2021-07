Circuito de Mountain Bike Virtual estimula atividade física individual para driblar pandemia

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove ao longo desse mês, entre os dias 1º e 31 de julho, a primeira etapa do Circuito Guaçuano de Mountain Bike Virtual, com percursos de 30, 40 e 50 quilômetros. A atividade visa incentivar a prática esportiva individual para combater o sedentarismo durante a pandemia e promover a mobilidade entre os moradores de Mogi Guaçu. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site https://bit.ly/bike-guacu. O desafio será disputado em duas etapas – a segunda está prevista para o mês de outubro.

“Neste período de pandemia em que estamos sem eventos esportivos, com restrições para práticas coletivas, criamos um mecanismo de incentivo para a atividade organizada do Mountain Bike. Queremos estimular os atletas a realizarem suas atividades físicas e interagirem com outros praticantes sem aglomerações”, comenta o secretário da pasta, Raphael Locatelli.

Os participantes serão classificados de acordo com a distância e tempo registrados no processo de inscrição, subdivididos nas categorias masculina e feminina. “Qualquer pessoa de ambos os sexos e que resida em Mogi Guaçu, seguindo o que consta no regulamento, poderá se inscrever. Mas para homologação de sua inscrição o candidato deverá encaminhar um registro fotográfico legível do relógio de GPS, marcando a histórico das corridas com tempo e distância escolhida”, explica.

Segundo ele, é de responsabilidade do participante o fornecimento correto de todos os dados no momento da inscrição. “A comissão organizadora poderá homologar ou cancelar o cadastro caso não preencha os requisitos para participação”, disse.

Locatelli esclarece ainda que caso o registro fotográfico de percurso e tempo não seja legível, contenha fraude de resultados ou preenchimento incorreto no cadastro de participação, a inscrição será considerada inválida. “Será possível, a qualquer momento, suspender ou prorrogar os prazos de inscrição ou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos no evento em função das necessidades ou disponibilidades técnicas da organização”, acrescentou.

Após a realização das etapas, os três melhores participantes por percurso receberão um troféu. Para receber a premiação o participante deverá comparecer à sede da Secretaria de Esportes e Lazer e apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte, CTPS ou Documento Profissional emitido pelo órgão responsável) e registro fotográfico legível do percurso com o tempo e a distância escolhida anexada ao processo de inscrição.

Calendário do Circuito:

1ª Etapa: 1º a 31 de julho

2ª Etapa: 1º a 31 de outubro