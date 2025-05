Maratona de jogos movimentou o futsal feminino de Amparo

No fim de semana, as equipes de futsal feminino da SMEJ – Secretaria Municipal de Esporte e Juventude tiveram partidas válidas pela ADR – Associação Desportiva Regional, Copa Circuito das Águas Paulista e Copa Metropolitana da Liga Campineira de Futsal.

A maratona começou na sexta-feira, 23, no ginásio do Esporte Clube Santa Sofia, em partida válida pela segunda rodada da ADR. A equipe Sub 17 enfrentou a equipe de Pedreira e conseguiu uma boa vitória pelo placar de 6 a 1. Com a segunda vitória na competição, a equipe amparense se consolida na liderança da competição.

No sábado, 24, no ginásio Rogê Ferreira, em Campinas, a equipe adulta foi em busca da reabilitação e da classificação direta às semifinais da Copa Metropolitana. Enfrentando o Athletico Unidos de Campinas, e com uma partida segura, Amparo controlou as ações desde o início e conseguiu um bom resultado, garantindo a sua vaga na semifinal. Destaque para a atleta Larissa, eleita craque da partida, contribuindo com dois gols na vitória de 4 a 1.

Já no domingo, 25, pela manhã, na cidade de Jaguariúna, a equipe sub-17, fez sua estreia nos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, jogando no ginásio Azulão contra a equipe da casa.

A estreia foi marcada pelo 3 a 1, com destaque para as atletas Kelly e Andreza que fizeram os primeiros gols com a camisa do Futsal Feminino Amparo, e contribuíram para o placar de 3 a 1.

Ainda no domingo, o sub-16 decidiu sua sorte na Copa Metropolitana da Liga Campineira. Ocupando a lanterna da competição, só a vitória contra a equipe de Indaiatuba garantiria a passagem para a semifinal. Em uma partida emocionante, e com o gol salvador na última bola do jogo, a 7 segundos do fim da partida, a atleta Ester (eleita craque do jogo) deu números finais ao placar, com vitória por 3 a 2, e a classificação para a fase de mata-mata.

Na sequência, a equipe adulta entrou novamente em quadra pela Copa Metropolitana para definir quem ficaria com a primeira colocação da fase classificatória contra a equipe das Poderosas.

Empatadas em pontos, o empate daria o primeiro lugar a equipe de Amparo pelo saldo de gols. Mas após os 40 minutos de jogo, e depois de duas viradas no placar, a vitória sorriu para a equipe de Artur Nogueira por 3 a 4 que acabou assegurando o primeiro lugar na classificação final, com a equipe da SMEJ em segundo. Ambas equipes estão classificadas diretamente para a semifinal, aguardando seus respectivos adversários.