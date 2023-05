Clássicos em Cena: a magia da flauta é atração gratuita no dia 24 de maio em Itapira

Quinta Essentia, o grupo convidado da noite, é o principal

representante da flauta doce no Brasil e um dos grupos de música de

câmara mais importantes do país atualmente

Quarteto Quinta Essentia traz a magia da flauta para o “Clássicos em

Cena”

Evento com entrada franca será no dia 24 de maio, às 19h, no

Anfiteatro do Grupo Penha

O projeto “Clássicos em Cena” em Itapira recebe o quarteto Quinta

Essentia para o evento gratuito do mês de maio, que será no dia 24

(4ªf), às 19h, no anfiteatro do Grupo Penha (R. Comendador Funabashi

Tokuji, 278, Jardim Ivete).

Principal representante da flauta doce no Brasil e um dos grupos de

música de câmara mais importantes do país atualmente, o Quinta

Essentia tem se destacado tanto no cenário musical brasileiro quanto

internacional. Desde sua formação em 2006, o grupo já realizou mais

de 350 concertos e mais de 10 turnês internacionais em todos os

continentes. Em 2019, apresentou-se no Shenzhen Belt & Road Music

Festival, um dos maiores festivais de música da China, e em 2022

representou o Brasil no Festival de Música Barroca y Renascentista

“Misiones de Chiquitos” na Bolívia.

Com um repertório amplo e diversificado, o Quinta Essentia se destaca

por esta formação única, com os quatro integrantes tocando o mesmo

instrumento e mostrando toda beleza e encantamento da flauta, que possui

uma família de instrumentos de diferentes tamanhos e sons.

Para tornar o espetáculo ainda mais agradável, o maestro Parcival

Módolo, já conhecido por seu trabalho como criador do “Clássicos em

Cena”, vai conversando com o público entre os números musicais,

fornecendo informações preciosas sobre os compositores, contexto e

história da música de forma envolvente e descontraída.

O projeto “Clássicos em Cena” foi criado por ele no ano 2000, em

parceria com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da

Direção Cultura, com o objetivo de difundir música clássica e

instrumental de forma gratuita ao público em geral. Desde então, o

projeto já percorreu mais de 15 cidades, levando cultura e arte a

diferentes comunidades, e tem conquistado o público de Itapira, que

todo mês pode conhecer um grupo convidado diferente. A temporada 2023

do “Clássicos em Cena” em Itapira tem patrocínio do Grupo Penha, por

meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

_Sobre o Grupo Penha:_

_Um dos maiores produtores de embalagens de papelão ondulado do país,

o Grupo Penha está presente em quatro estados brasileiros — São

Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia — e conta com 2 mil

profissionais, distribuídos por cinco plantas operacionais e três

unidades de apoio, especializadas em produzir soluções de embalagens,

agregando os melhores serviços existentes no mercado._

_ __Sobre a Direção Cultura_

_Sediada em Campinas, desde 1999 a Direção Cultura presta consultoria

e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com

empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Aliados a ações de

responsabilidade social, educação, meio ambiente e cidadania, os

projetos do grupo – que inclui também a empresa Kalithéa, em São

Paulo – alcançam diversos públicos e promovem o desenvolvimento com

resultados efetivos e transparentes.

Serviço:

Ministério da Cultura e Grupo Penha apresentam:

Clássicos em Cena em Itapira com Quinta Essentia

Data: 24 de maio (4ªf)

Horário: 19h

Entrada Franca

Endereço: Anfiteatro do Grupo Penha, na Rua Comendador Funabashi

Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP