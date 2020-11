Claudia Botelho MDB é reeleita prefeita de Estiva Gerbi

As eleições deste domingo, 15, reelegeu a atual prefeita de Estiva Gerbi, Claudia Botelho – MDB. Numa zona eleitoral com 7.587 votos válidos, o resultado ficou assim: Claudia Botelho (MDB) com 3.619 votos; Rafael (PTB) com 2.563; Professor Josué (PL) 861; brancos e nulos totalizaram 544 votos.

Ao fim da apuração, Claudia Botelho teve 51,38% dos votos. A candidata derrotou Rafael, que ficou em segundo lugar com 36,39% (.

A eleição em Estiva Gerbi teve 17,61% de abstenção, 2,21% votos brancos e 4,96% votos nulos.

Claudia Botelho tem 51 anos, é casada, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de prefeita. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 52.000,00.

O vice é Marcio Pavan, do Solidariedade, que tem 38 anos.

Os dois fazem parte da coligação Juntos de Novo Com a Força do Povo, formada pelos partidos MDB, SOLIDARIEDADE, PODE e PSB.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Claudia Botelho – MDB – 51,38%

Rafael – PTB – 36,39%

Professor Josue – PL – 12,22%

Vereadores eleitos

Feio ( Solidariedade) – 286

Pastor Fábio (Solidariedade) – 266

Valdir Pazini (PSDB) – 246

Nardinho (MDB) – 226

Claudia Zanco (MDB) – 183

Dani do Juninho BA (MDB) – 176

Du Del Judice (PSD) – 150

Fabinho (PSB) – 133

Professor Eder (PTB) – 117