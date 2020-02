CLÍNICA DA UNIFAE REALIZA ATENDIMENTOS DE “PEDIASUIT”

O tratamento auxilia pacientes com paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento motor e síndrome de Down, entre outras disfunções.

A fim de proporcionar saúde e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, a Clínica de Fisioterapia da UNIFAE ganhou novos equipamentos, tornando-se a única da região a oferecer atendimento em PediaSuit.

O método consiste em um protocolo de terapia intensiva, realizada com a utilização de dois recursos simultâneos: a roupa do PediaSuit e a Gaiola de Atividades.

Vestido com um equipamento composto por chapéu, colete, short, joelheiras e calçados adaptados, interligados por tiras elásticas, o paciente é levado a realizar movimentos que não consegue sozinho.

O método é indicado para pessoas com paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento motor, síndrome de Down, deficiências ortopédicas e neurológicas, hipotonia, autismo, acidente vascular encefálico, entre outros, e promove vários benefícios, como a melhora do alinhamento corporal e do tônus muscular; diminuição das contrações involuntárias e correção do padrão de marcha, além de trabalhar a recuperação do equilíbrio e coordenação, melhorando a consciência corporal como um todo.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA – Vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Clínica de Fisioterapia da UNIFAE, por meio de encaminhamento médico, realiza consultas e atividades gratuitas. O espaço também serve aos alunos do curso de Fisioterapia da Instituição, que realizam grande parte dos atendimentos sob supervisão dos professores, num processo dinâmico de aprendizagem.

A Clínica fica à Rua Napoleão Laureano, 426 – Vila Trafani, em São João da Boa Vista. Mais informações: (19) 3631-4725.