CNA Jaguariúna doa alimentos à Casa de Acolhimento Irmã Antônia

Legenda: Arrecadação foi feita durante campanha de matrículas da escola de idiomas em junho Os alimentos arrecadados durante a campanha de novas matrículas do CNA Jaguariúna, no mês de junho, foram doados à Casa de Acolhimento Irmã Antônia. A entrega foi feita pelos diretores do CNA Jaguariúna, Fernando e Silvia Azevedo, acompanhados dos representantes do Rotary Club, Leandro e Rita Falcirolli, e que foram recepcionados pelos responsáveis pela entidade, o casal Douglas (presidente) e Beatriz Granghelli e a colaboradora Joana D'Arc.Fernando Azevedo reforçou que a campanha foi planejada para oferecer benefícios aos novos alunos e também ajudar os que necessitam. "Para o aluno é uma forma de ajudar quem necessita, e por isso ganhou o material didático com 100% de desconto, em troca dos 2kg de alimentos".A escolha da Casa Irmã Antônia partiu de uma indicação do Rotary Club de Jaguariúna, que também apoia esta entidade.O diretor do CNA Jaguariúna enalteceu a atuação da Casa Irmã Antonia, que está estabelecida há pouco tempo na cidade, e que promove a integração de pessoas em condição de vulnerabilidade social, principalmente moradores de rua."Recebemos a indicação desta Casa pelo Rotary para doação dos alimentos arrecadados; todos os trabalhos sociais são importantes, têm seu mérito; porém, o que vocês fazem aqui tem um degrau a mais, é um pouco mais complicado, pelo perfil do público atendido; daí nossa escolha de trazer o que arrecadamos aqui para a Casa Irmã Antônia, e vamos trazer mais", comentou Fernando Azevedo."As novas matrículas agora em julho e agosto terão 10% de desconto no material didático (MD) em troca da doação de 1kg de alimento não perecível, que vamos entregar também à Casa Irmã Antônia", informa Silvia Azevedo.O CNA Jaguariúna, que oferece cursos de inglês e espanhol (esse somente online), atende a alunos de Serra Negra, Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Holambra. A unidade de Jaguariúna foi escolhida a melhor da rede CNA (que tem mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil), em todo o interior do estado de São Paulo em 2019. SERVIÇOCNA JaguariúnaRua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SPTelefone: (19) 3837 1322E-mail: jaguariúna@cna.com.brwww.cna.com.br/jaguariuna