CNA Jaguariúna está com turma em Serra Negra

O CNA Jaguariúna, através de plataformas online, está ensinando inglês para toda a região. Em Serra Negra, cinco alunos de nível avançado têm aulas às terças e quintas-feiras, no formato CNA Live Class. Na Live Class, as aulas do curso presencial acontecem ao vivo pela internet. “O Circuito das Águas Paulista é uma das regiões de maior potencial turístico do Brasil, inclusive para turismo de estrangeiros atraídos pelas belezas naturais da região, trilhas de montanhas. Ter a língua inglesa é um diferencial para quem quer a inserção no mercado de trabalho”, ressalta Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna.

A aluna Jenifer Kelly Rosa de Lima (foto), de 17 anos, de Serra Negra, cursa inglês há três anos no CNA, e está na turma do CNA Live Class. “A escola CNA de minha cidade fechou e sai em busca de outra para continuar meu curso. Pesquisando na internet, vimos que o CNA de Jaguariúna se destacava muito, então fui atrás para conhecer mais da escola. Fizemos uma aula experimental e uma reunião com os diretores da escola e gostei muito do comprometimento e da confiança passada aos alunos”, disse a aluna. Ela queria fazer um intercâmbio para aprender mais da língua, mas, atualmente tem como objetivo passar em uma boa universidade e ter oportunidades no meu curso de medicina.

O CNA Jaguariúna está em atividade há quase 11 anos e é uma das mais premiadas escolas da rede CNA, tendo sido escolhida pelo franqueador, CNA Nacional, como a melhor escola da rede no interior do estado de São Paulo, em outubro de 2019.

SERVIÇO

CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

E-mail: jaguariúna@cna.com.br

www.cna.com.br/jaguariuna