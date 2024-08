CNA Jaguariúna promove ação especial durante o McDia Feliz

A equipe do CNA Jaguariúna promoveu brincadeiras lúdicas com as crianças que estavam no restaurante

O McDia Feliz, evento tradicional que já faz parte do calendário solidário do país, mobilizando milhões de brasileiros em prol de uma causa nobre, contou com um reforço importante em Jaguariúna: o CNA Jaguariúna. A escola de idiomas patrocinou os balões e ajudou na divulgação do evento em suas redes sociais e convidou pessoalmente todos os alunos para prestigiarem a data. “Muitos não sabiam o que era o McDia Feliz, e explicamos detalhadamente o motivo pelo qual o Mc dá tanta importância à data”, comenta Silvia Azevedo, diretora do CNA Jaguariúna.

Além da divulgação, a equipe do CNA Jaguariúna promoveu brincadeiras lúdicas com as crianças que estavam no restaurante naquele dia. E todas as brincadeiras tinham uma amostra de como são as aulas na escola de idiomas.

“As crianças participantes eram alunos e não alunos. Ficamos na área externa para facilitar o fluxo das brincadeiras, e assim, nossa equipe passava nas mesas convidando as crianças para participar das brincadeiras com a gente”, relata Silvia.

O McDia Feliz é celebrado em todo o Brasil. É um dia especial que combina sabor, diversão e, acima de tudo, solidariedade, com o objetivo de arrecadar fundos para o combate ao câncer infantil. A iniciativa faz parte do calendário solidário do país, mobilizando milhões de brasileiros em prol de uma causa nobre. Ao adquirir um Big Mac neste dia, os clientes contribuem diretamente para projetos que apoiam crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Cada sanduíche vendido é um passo na luta para oferecer mais esperança e qualidade de vida a milhares de jovens.

SERVIÇO

CNA Jaguariúna

Endereço: Rua Amapá, 23

Telefone: (19) 9 9723 6313

Site: https://www.cna.com.br/escola/535/CNAJaguariuna