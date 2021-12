CNH vencida devem renovar até 30 de dezembro em Engenheiro Coelho

Mutirão irá agilizar processo no próximo sábado (18)

Os motoristas Coelhenses que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde março de 2020 podem agendar um horário de forma online e gratuita no site do Poupatempo, para fazer a renovação do documento neste sábado (18). A prioridade é atender aqueles que estejam com a CNH para vencer ainda neste mês, visto que o prazo para renovação foi adiado, porém, a partir de 30 de dezembro, os motoristas que estiverem com a CNH vencida serão penalizados.



No dia do atendimento, o exame médico é feito no local. Os motoristas que exercem atividades remuneradas, é necessário realizar um exame psicológico em uma clínica indicada na hora do agendamento. O prazo para a nova habitação ficar pronta é de sete dias úteis.

“É importante que os motoristas fiquem atentos ao calendário para regularizar a habilitação dentro do tempo determinado e aproveitem o último dia de mutirão dedicado à renovação desses documentos. Para garantir o acesso de todos os cidadãos neste primeiro mês de vencimento, após a suspensão do prazo anterior durante a pandemia, o Poupatempo, em parceria com o Detran.SP, ampliou a grade de atendimento para esse serviço”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo.

A renovação simplificada pode ser feita pelos canais digitais do Poupatempo, como o portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, além das plataformas eletrônicas do Detran.SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma unidade, bastando seguir o passo a passo do atendimento online, realizar o exame médico na clínica indicada durante o processo e o novo documento chegará no endereço de cadastro, pelos Correios.