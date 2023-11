Colaboração estratégica da GCM de Artur Nogueira leva à localização de um dos suspeitos do ataque ao carro forte

Ao localizar a residência do suspeito de 44 anos, segurança nogueirense acionou a DEIC de Piracicaba – que efetuou a prisão do indivíduo e apreensão do caminhão usado para transporte dos criminosos, além de armas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira desempenhou um papel fundamental na localização e prisão de um dos suspeitos ligados à explosão de um carro-forte em Cosmópolis, na última segunda-feira, (13).

A partir do monitoramento do caminhão utilizado na fuga dos criminosos, a GCM de Artur Nogueira identificou a residência do suspeito em Campinas (SP) e, na sequência, o secretário de Segurança nogueirense Roberto Daher acionou a Divisão Especializada de Investigações Gerais (DEIC) de Piracicaba para dar continuidade à operação.

O Comandante Marcelo Fantini liderou a equipe composta pelos agentes Durval, Dionísio, Liberato, Renzo, Esteves, e com apoio essencial do Centro de Operações de Inteligência, através do GCM Pires e Edmilson.

Daher, titular da pasta, elogiou a atuação da GCM de Artur Nogueira, destacando a importância da colaboração entre as forças policiais regionais. “A integração entre as instituições é fundamental para o enfrentamento eficaz da criminalidade em nossa região”, afirmou Daher.

A DEIC de Piracicaba, ao chegar ao local indicado pela GCM nogueirense, efetuou a prisão do suspeito, além de realizar apreensões importantes, incluindo o veículo utilizado no transporte dos criminosos e as armas supostamente envolvidas no crime.

Com essa primeira prisão, as forças policiais estão mais próximas da localização dos demais envolvidos na ação criminosa.