Coletivo Menelão de Teatro celebra dez anos com estreia de uma peça-festa com o público

Intitulada pelo grupo como uma peça-festa, a montagem convida o público a viver experiências dentro das cenas, refletindo sobre suas histórias pessoais e seus ritos de passagem. Uma farra-espetáculo que celebra os 10 anos de existência do grupo.

Nos dias 01, 02, 15, 16, 22 e 23 de abril de 2023, sábados às 20h e domingo às 19h, o Coletivo MENELÃO de Teatro – grupo de São Bernardo do Campo (SP) – realiza a temporada de estreia de “A cigana, o palhaço e o astronauta”, na Casa Cultural Alcântara Sampaio, espaço cultural que é sede do grupo parceiro Impacto Agasias, localizado nas proximidades do metrô Sacomã, linha verde da CPTM (10 min. de carro e 15 min. de transporte público)

Os ingressos vão de R$ 25 a R$50,00 e podem ser adquiridos na Plataforma Sympla ou 1 hora antes do espetáculo direto na bilheteria do espaço cultural, sendo que, dependendo do valor pago, o ingresso dá direito a um drink.

A peça itinerante “A cigana, o palhaço e o astronauta” usa a linguagem contemporânea para inserir o público na cena, conduzindo-o a momentos que se alternam entre cena e festa, a partir do olhar de três personagens diferentes: a cigana, o palhaço e o astronauta. Três figuras em eterno estado de impermanência: Uma cigana, cuja casa é o mundo. Um astronauta, cujo a casa é o universo. Um palhaço, cujo a casa é seu próprio espetáculo. É assim que se apresenta o universo- tema da peça: as despedidas.

A narrativa não linear mescla teatro e tecnologia, recursos investigados pelo grupo durante o período de isolamento em decorrência da pandemia de COVID-19.

Como se três peças acontecessem ao mesmo tempo, cada pessoa da plateia acompanha apenas uma das personagens e seu ponto de vista, o que faz com que as experiências sejam distintas, assim como as possibilidades de desvendar pistas durante os diálogos que transitam entre passado, presente e futuro.

No quarto espetáculo do Coletivo Menelão de Teatro, o público é convidado a conviver com a cena, ao mesmo tempo em que intérpretes a constroem, em itinerância, dentro de uma casa.

Inspirada no texto “Balada de Um Palhaço”, de Plínio Marcos, a peça parte da investigação do universo da personagem Bobo Plin, um palhaço que procura se libertar das mazelas que o prendem a um circo falido e a um parceiro de cena ranzinza e avarento, para ir em busca de sua alma.

“O espetáculo acontece naquele momento suspenso, onde uma despedida está em curso, mas já reconhecemos que um novo ciclo se inicia. Aquela virada de chave onde detectamos as perspectivas que nos farão seguir adiante. O que vem antes e depois de um adeus e que é capaz de nos impulsionar a recomeçar? A peça experimenta essas sensações e seus desdobramentos na esfera íntima do indivíduo e também em uma perspectiva social e coletiva. Nos últimos anos vivenciamos transformações profundas e parece que uma nova forma de enxergar o mundo se faz cada vez mais necessária. “, explica o grupo.

Mais informações em: https://www.facebook.com/coletivomenelao ou @coletivomenelao no Instagram.

FICHA TÉCNICA:Concepção e produção: Coletivo MENELÃO de Teatro | Elenco: Caroline Varani, Denise Hyginio e Raffael Santos | Sonoplastia e discotecagem: Mica Matos | Textos: Denise Hygino | Fotografia: Rai do Sol | Estúdio: Cafofinho | Design: LAH Studio | Redes Sociais: Raffael Santos | Costureira: Sônia Aparecida Conceição | Áudios: Caroline Varani | Vídeos: Berenice Filmes | Assessoria de imprensa: Luciana Gandelini | Técnica/Recepção: Alessandra Bera, Henrique Sanchez, Lucas Becerra e Wallace Borges (Casa Cultural Alcântara Sampaio) | Provocação Cênica: Melissa Aguiar |

SERVIÇO: Estreia “A cigana, o palhaço e o astronauta”

Com Coletivo Menelão de Teatro

Sinopse: Partida: Jogo, início, saída, romper, fugir, desvincular-se de algo ou alguém, mesmo que doa e você não queira. Nos entremeios do adeus, três figuras transitórias nos acompanham: Uma cigana, um palhaço e um astronauta. Partir é ato sem volta que requer coragem. Nesta experiência o público é conduzido por uma despedida, que pode ser a de qualquer pessoa presente neste encontro-espetáculo. Adeus!

Duração: 100 minutos

Classificação: 16 anos

Gênero: Teatro Adulto

Quando: 01, 02, 15, 16, 22 e 23 de abril de 2023 – Horário: sábados às 20h, domingo às 19h

Onde: Casa Cultural Alcântara Sampaio – Endereço: Rua Tamuatá, 236 – São João Clímaco – São Paulo/SP – 04255-120

Capacidade: 25 lugares, sujeito à lotação.

Não possui acessibilidade | Não possui estacionamento

Valores: R$ 25,00 (Ingresso Econômico) / R$ 30,00 (Ingresso Justo) / R$ 50,00 (Ingresso abundante e *grátis um drink)

Bilheteria: venda de ingressos 1h antes de cada apresentação ou na Plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/casaculturalalcantarasampaio

Contato: 11. 952923629 | coletivomenelao@gmail.com