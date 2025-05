Copa Estrela da Mogiana agita futebol amador de Jaguariúna e consagra Máfia FC como campeão

Crédito Fotos : Marco Buenavista

Torneio reuniu sete times locais e celebrou o talento esportivo da cidade; Pedro Furtado foi o artilheiro da competição

Mesmo com o tempo passando, o brilho da Copa Estrela da Mogiana segue vivo entre os apaixonados por futebol em Jaguariúna. Realizada no último dia 12 de abril, no Estádio Altino Amaral (Roseira de Cima), a competição reuniu sete equipes formadas exclusivamente por atletas do município, reforçando o espírito esportivo e comunitário da cidade.

Organizada pela Associação Desportiva Aliança, com o apoio da Secretaria de Esportes, a copa contou com os times Máfia FC, Cruzeiro do Sul FC, Audaz, Vila São José, Aliança, Aliança Jr. e Amigos do Honório. A grande final teve clima de decisão e arquibancadas movimentadas.

O título ficou com o Máfia FC, que venceu o Cruzeiro do Sul FC por 2 a 0, com gols de Gohã, aos 15 minutos, e Pedro Iseis, aos 70. O destaque individual do campeonato foi Pedro Furtado, do Cruzeiro do Sul FC, que terminou como artilheiro da competição. Já o prêmio de goleiro menos vazado ficou com Bareta, da equipe Vila São José.

Mais do que troféus, a Copa Estrela da Mogiana fortaleceu o incentivo ao esporte amador e valorizou os talentos locais de Jaguariúna, deixando boas lembranças e a expectativa por uma nova edição ainda mais grandiosa.