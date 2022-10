Com 8 equipes, Futebol de Veteranos estreia no próximo domingo em Artur Nogueira

Dirigentes e atletas dos times participaram de um Congresso Técnico na

noite desta quarta-feira (26), na Câmara Municipal, para conhecer as

regras e grupos da competição_

A edição 2022 do tradicional Campeonato de Futebol de Veteranos já

tem data marcada para acontecer. Com oito equipes inscritas, a

competição estreia no próximo domingo, 06 de novembro. Os jogos

acontecerão no Estádio Municipal Fábio Ferrari e no Campo da Rubro

Negra.

Para definir os grupos e as regras do campeonato, a secretaria de

Esportes e Lazer realizou um Congresso Técnico com os dirigentes e

atletas de cada time. O evento aconteceu na noite desta quarta-feira

(26), no salão nobre da Câmara Municipal, e foi conduzido pelo chefe

de esportes Rodrigo Pinheiro e pelo coordenador Paulo Henrique.

Segundo o titular da pasta, Caio Rodrigues, a competição se estende

por meses e costuma reunir grandes nomes do futebol amador nogueirense.

Participarão jogadores do sexo masculino, a partir de 35 anos.

CONFIRA OS TIMES PARTICIPANTES

GRUPO A – XV de Novembro; Pura Amizade F.C; Os Craques F.C; e Itamaraty

F.C.

GRUPO B – Rubro Negra; Alquimista Sport; Carvão F.C; e Juventus E.C.

APLICATIVO

Durante os jogos, o aplicativo Placar Esportivo, disponível para IOS e

Android, deixará o torcedor 100% informado sobre o campeonato. Além de

poder ver os resultados das partidas, o morador poderá conhecer a

comissão técnica e atletas de cada equipe, acompanhar as suspensões,

artilheiro, tabela de classificação geral, e ainda terá acesso à

agenda completa do campeonato e notícias relacionadas ao evento.

Para tanto, basta acessar a loja de aplicativo do seu smartphone (App

Store ou Play Store) e procurar por “Placar Esportivo”. Uma vez

instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa,

digitar “Artur Nogueira”.