Com apoio da Prefeitura de Itapira, empresa gera mais de 50 postos de trabalho e amplia produção de alimentos

A concessão de uso de direitos de imóvel autorizada pela Prefeitura em 2021 à Itafrig Indústria Alimentícia resultou na expansão da empresa e na criação de novos postos de trabalho que beneficiam toda a população itapirense.

Hoje situada no bairro Barão Ataliba Nogueira, no prédio da antiga Estação Fepasa, a empresa conta com mais de 50 funcionários, grande parte residente do bairro, e acaba de conquistar o selo SISP que permite a comercialização de seus produtos em todo o Estado de São Paulo, gerando perspectivas de um crescimento ainda maior. “Quando começamos, nossa empresa tinha apenas dois funcionários e hoje temos mais de 50. O apoio da Prefeitura foi primordial nesse processo de crescimento porque a cessão do imóvel nos permitiu fazer os investimentos necessários. Além disso, também garantiu que permanecêssemos na cidade, pois avaliamos instalar nossa produção em um município vizinho”, comenta Luis Eugênio Cima Júnior, um dos sócios da Itafrig. Ele atua ao lado de João Henrique Borges de Oliveira Franco e André Ricardo de Oliveira Franco, além do pai Luis Eugênio Cima, que é o idealizador da empresa e especialista do processo de fabricação. “Meu pai é o mestre gourmet por trás de todos os nossos produtos e meu grande parceiro”, destaca Júnior.

Na sexta-feira, 30, os sócios da Itafrig receberam uma comitiva formada pelo prefeito Toninho Bellini, pelo vice Mário da Fonseca, secretários municipais e vereadores para uma visita guiada e apresentação da empresa. “O trabalho desenvolvido no local é algo que nos deixa muito orgulhosos porque sabemos que nosso apoio está rendendo bons frutos e gerando novos empregos. É um trabalho de excelência e que tem projeção de crescimento ainda maior”, exaltou o prefeito.

A Lei Complementar n° 6.063 de 2021 autoriza a concessão de uso real do imóvel à Itafrig por 12 anos. Um dos encargos previstos, além do aumento de postos de emprego e do faturamento anual, diz respeito à preservação das características históricas do prédio. “Com consultoria de um especialista, fizemos uma ampla reforma, mas mantivemos as características originais da antiga estação de trem, inclusive no piso, nas portas, fechaduras, detalhes da fachada e até bancos”, detalhou Cima Júnior. As antigas salas de compra de passagens e de espera se transformaram em recepção, refeitório e sala para motoristas. Há ainda o planejamento da criação de uma sala de memória com fotos antigas do local.

A Itafrig está situada na Rua Doutor Joaquim Gomes da Cunha, 215, em Barão Ataliba Nogueira e atua com produção de hambúrgueres e linguiças calabresas defumadas do tipo tradicional e gourmet. O projeto de expansão prevê a ampliação da cartela de produtos e também a criação de 2° turno, mas tudo ainda está em processo de avaliação pelos associados.

