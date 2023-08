Com apoio da Prefeitura, Itapira Rodeio Show atraiu milhares de pessoas em quatro dias

Realizado entre os dias 2 e 5 de agosto com o apoio da Prefeitura, que fez a cessão do Recinto Agropecuário “Dona Carmem Ruette de Oliveira” e custeou o show de abertura, o Itapira Rodeio Show atraiu perto de 40 mil pessoas em quatro dias.

A abertura da festa foi na quarta-feira, 2, com portões abertos à população para o show da dupla César Menotti e Fabiano. Perto de 10 mil pessoas prestigiaram a apresentação do itapirense César Menotti e de seu irmão que, em 2007, receberam a chave da cidade das mãos do Prefeito Toninho Bellini.

Na quinta-feira, as atrações foram Gustavo Mioto e Mari Fernandez. Na sexta, a boiadeira Ana Castela atraiu centenas de crianças, adolescentes, jovens e adultos para uma apresentação memorável e que reuniu o maior público da festa.

O encerramento do Itapira Rodeio Show ocorreu no sábado, 5, com os shows de Clayton e Romário e Open Farra. Antes, os peões fizeram a final do Team Penning e do Rodeio Profissional e receberam as premiações das autoridades locais.

“Foi uma festa muito bonita, bem organizada e tudo transcorreu muito bem. Após três anos sem o evento, os itapirenses puderam mais uma vez desfrutar da nossa tradicional festa do peão”, avaliou o prefeito Toninho Bellini.

A organização do Itapira Rodeio Show foi da Mega Serviços e Eventos com coordenação artística da Prates e Prates Promoções Artísticas. O apoio foi da Prefeitura de Itapira e da Rádio Massa FM.