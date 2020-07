Com aumento de 63% de casos confirmados de covid-19 em uma semana, Estiva Gerbi recebe ação da Renovias

A Renovias, integrante do Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo, realiza na próxima terça-feira (14) uma blitz educativa de combate ao coronavírus na Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340), na praça de pedágio de Estiva Gerbi, localizada no quilômetro 192,8. A ação acontecerá nos dois sentidos, a partir das 7h30, com a medição de temperatura dos ocupantes dos veículos, além de entrega de máscaras de proteção facial e orientações sobre o novo coronavírus (covid-19).

Estiva Gerbi contabilizava 57 casos positivos para a doença até a última quinta-feira (9), segundo dados da Vigilância Epidemiológica do município. Em uma semana, os casos confirmados na cidade tiveram um aumento de 63%. Por lá, dois óbitos estão confirmados para a covid-19. O aumento do número de casos em uma semana também é grande na cidade vizinha, Mogi Guaçu, que já passou dos mil casos confirmados: houve um crescimento de 32% e 26 vidas foram perdidas até agora.

Os profissionais de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da concessionária farão a medição de temperatura dos usuários, distribuirão máscaras e brinde, além de fornecerem orientações sobre o vírus. Os locais estarão sinalizados com cones e a Polícia Militar Rodoviária apoiará as ações.

“A conscientização é a melhor forma de combater o coronavírus e enfrentar a pandemia que estamos vivendo. Com mais pessoas nas ruas, precisamos fortalecer os cuidados para minimizar a contaminação. Já fizemos essa ação em outras oportunidades e foi muito positivo. Por isso, vamos levá-la para a região de Estiva Gerbi e para outras localidades também”, informa o coordenador de tráfego, Alexandre Bueno da Silva.

A parada dos motoristas na blitz educativa será voluntária. Em casos de síndrome gripal e hipertemia, os profissionais de saúde da Renovias orientarão os motoristas a procurar pelos serviços de saúde.

O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

Blitz educativa de combate ao coronavírus, com entrega de máscaras, medição de temperatura, entrega de brinde e orientações

Dia: 14 de julho (terça-feira)

Horário: a partir das 7h30

Local: Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340) – praça de pedágio de Estiva Gerbi, no km 192,8